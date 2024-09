Hrvatska na nogama: Stravični ciklon stiže – dižite nameštaj na spratove

Snažan ciklonalni poremećaj Boris, osim naglog zahlađenja i prošlonedeljnih problema na jadranskoj obali, neće doneti ni približne nevolje koje je doneo zemljama srednje Evrope.

U hrvatskim vodama ublažili su prognoze o vodenim talasima koji nam dolaze preko Mure i Drave, ali je istovremeno povećan stepen zabrinutosti za Dunav, u skladu s porastom vodostaja ove najduže reke Evropske unije i, posle Volge, druge po dužini na evropskom kontinentu.

Već je napravio haos u Beču, u Budimpešti se spremaju od prošle nedelje i očekuju ga od petka do subote, a tri dana kasnije ući će u Hrvatsku.

Tomislav Novosel iz Glavnog centra za zaštitu od poplava hrvatskih voda u kontaktu je sa svojim mađarskim kolegama, kaže nam da Mađari očekuju vodostaj koji će biti u prvih 5 ikada izmerenih, a da će se preliti i na Hrvatsku.

"Na Dravi i Muri možda ne očekujemo ni redovne mere odbrane od poplava jer su prilivi manji od prognoziranih, na primer, duplo manji nego što su bili u avgustu prošle godine, što je dobro, jer se neće preklapati sa velikim talasom Dunava. Kolege iz Mađarske prognoziraju veoma visok Dunav u Budimpešti, na nivou većem od 800 cm, a takvih je u istoriji bilo samo pet. Tamo se vrhunac vodenog talasa očekuje krajem nedelje, od petka do subote", kaže Tomislav Novosel.

Vodeni talas će potom kroz Mađarsku putovati oko 220 km, odnosno oko tri dana do Hrvatske, gde ulazi u Batinu, pa ga možemo očekivati početkom sledeće nedelje.

"Možemo da očekujemo veoma visok nivo, znači na plus 700 cm. Takođe, možemo reći da ćemo visinu vodostaja zabeležiti u prvih pet ikada izmerenih u Batini. Od 2006. i 2013. godine, kada smo imali velike vodene talase, tamo su ojačani nasipi, ali situaciju treba kontrolisati. Već sada smo sigurni da će selo Zeleni Otok kod Batine biti pod vodom, bilo je i u junu ove godine, kada je tamo izmereno plus 642 cm, pa sada meštani mogu da očekuju vodostaj od pola metra do metar", predviđa Novosel, savetujući da se inventar podigne na prve spratove kuća, ponekad i na druge spratove.

Dunavski talas bi kroz Hrvatsku mogao da putuje tri dana, a imaće još jedan efekat – usporiće reku Dravu.

"Sigurno do Osijeka, a možda i do Belišća, računamo da nekih 50 kilometara neće dopustiti da se Drava ulije u Dunav, jer će vodostaj porasti. Zato je dobro što nemamo veliki dotok Drave", kaže Novosel.

Međutim, danas se očekuju nove padavine u slivu Dunava, u Češkoj i Mađarskoj, a u Austriji će početi da se topi sneg. Međutim, to ne bi trebalo dalje da povećava nivo vode, ali će uticati na intenzitet pada vodostaja, koji će biti usporen.

Autor: Dalibor Stankov