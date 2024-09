Dve devojke gepekovale muškarca u Brčkom! Ovakav slučaj dugo nije zabeležen: Izmamile ga iz stana, pa tukle

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv M.S. koja se tereti da je po prethodnom dogovoru pomogla I.R. da otmu poznanika D.M.

Kako se navodi u saopštenju, sve se dogodilo u noći između 3. i 4. aprila oko ponoći u naselju Ilićka kod Brčkog.

"Nakon prethodnog dogovora sa I.R. da joj pomogne i stvori uslove za protivpravno oduzimanje slobode njoj dobro poznatog D.M. došla je do njegovog stana koji se nalazi u navedenom naselju, te svesna da će njeno dalje smišljeno i lažno postupanje prema njemu, pomoći I.R. u realizaciji krivičnog dela, što je i htela, oštećenom D.M. lažno saopštila da je uhapšen njen suprug, te ga zamolila da izađe iz stana i pomogne joj da mu odnese nešto od stvari, znajući da će njegovim izlaskom iz stana omogućiti osobama, koje su u blizini njene zgrade sa I.R. spremni čekali, da nesmetano dođu do njega i da nad njim učine krivično delo", navodi se u optužnici.

D.M. je to odmah drugarski i prihvatio, izašao iz stana i sa njom krenuo prema njenoj zgradi, do mesta na kojem je znala da ga već namenski čekaju u "audiju" I.R. i osobe koje su tom prilikom došle sa njom, i to: S.T, A.B. i I.R, koje su po njegovom nailasku izašle iz vozila sa kapuljačama na glavi, da bi ostale neprepoznatljive.

"Potom su ga, po I.R. uputama, bejzbol palicama, rukama i nogama, počeli udarati po telu, čemu je i M.S. prisustvovala, sve do momenta kada ga nakon zadavanja udaraca stavljaju u gepek automobila i odvoze prema Begovači, gde će ga nastaviti udarati i pretiti mu, čime je pomogla ovim osobama u izvršenju krivičnog dela protivpravnog oduzimanja slobode D.M", piše u optužnici Tužilaštva distrikta Brčko.

