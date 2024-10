Apokaliptične scene u poplavljenoj Bosni: Pronađeno još jedno telo! Kuća se srušila, BUJICA ODNELA PORODICU

Spasioci tragaju za nestalima u poplavama u Bosni i Hercegovini

Očekuju se nove padavine i mogućnost bujičnih poplava

Spasioci u Bosni i Hercegovini i dalje tragaju za nestalima u poplavama koje su u petak pogodile deo zemlje i dovele do kataklizme. Uslovi za pretraživanje terena u Donjoj Jablanici danas su nešto bolji, kiša je prestala da pada. Prema najnovijim informacijama, poginulo je više od 20 ljudi.

Spasilac iz Jablanice: Ovo je velika katastrofa, na terenu je mehanizacija

Među spasilačkim timovima koji učestvuju u potrazi za žrtvama katastrofalnih poplava i klizišta u Donjoj Jablanici su i pripadnici CZRS. Iskusni gorski spasilac i ronilac iz Foče Nenad Ikonić, do sada je bio u brojnim akcijama spasavanja, ali nema reči da opiše prizore iz Donje Jablanice.

-Uz pomoć mašina prevrću se teške betonske ploče, izmešta materijal... Velika katastrofa. Upravo idemo prema Buturović Polju odakle smo dobili poziv da vršimo pretragu u vodi. Kada je reč o Donjoj Jablanici, par dana su bile potrage, a sada na terenu radi mehanizacija - rekao je Ikonić za "Avaz".

U Buturović Polju pronađena još jedna žrtva

U Buturović Polju je pronađeno telo još jedne žrtve stradale u poplavama i klizištima pre pet dana, rekao je Husein Hodžić, koji rukovodi potragom.

-Upravo se radi na izvlačenju tela iz jezera u pravcu Ostrožca. Na teren su upućeni inspektori i medicinari iz Doma zdravlja Konjic, kao i službe komunalnog preduzeća - kazao je Hodžić.

Do sada su u Buturović Polju pronađene ukupno tri žrtve, koje još nisu identifikovane, a preostaje potraga za još dve osobe.

Ispovest supruga heroine Lejle: Plivao sam kilometar

Sead Zalihić, suprug heroine Lejle, koja je sa trinaestogodišnjom ćerkom isplivala iz vrtloga smrti u Buturović Polju, još čeka da pronađu telo njegove stradale majke.

-Nas četvoro bili smo u kući. Kuća se urušila i bujica nas je pokupila. Žena i ćerka su uspele da se izvuku do obale tu blizu, a ja sam plivao još kilometar - rekao je on.

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić izjavio je danas da slike koje se mogu videti u Donjoj Jablanici nakon poplava su slike strave i užasa, a potraga za nestalima je nastavljena.

- Nalazimo se na lokalitetu Donja Jablanica i ovo stanje koje smo ovde zatekli podseća na jednu kataklizmu - rekao je Trninić u izjavi za RTRS.

On ističe da za sada nemaju informacije o opasnosti od novih odrona.

- Stanje na terenu se proverava i za sada nemamo izveštaj. Najavljene su nove padavine i nova opasnost i ljudi su u stanju pripravnosti - kaže Trninić.

Očekuju se jači pljuskovi

U Hercegovini se noćas očekuju jači pljuskovi, a ponegde i obilnije padavine, pa je moguća pojava bujičnih poplava, upozoravaju iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Očekuje se da će u Hercegovini pasti od 20 do 60 milimetara kiše po kvadratnom metru.

-Zbog padavina jačeg intenziteta u kratkom periodu moguća je pojava bujičnih poplava i problemi sa vodama i oticanjem vode u urbanim zonama - navode iz Hidrometeorološkog zavoda.

Od danas po podne do sutra ujutru u Hercegovini i na zapadu očekuju se udari vjetra od 50 do 80 kilometara na čas, a u ostalim pređelima od 30 do 50 kilometara na čas.

Dino u poplavama ostao bez trudne supruge: Ćerka je sve gledala

Područje Jablanice, Fojnice, Kiseljaka, Kreševa i Konjica pogođeno je stravičnim poplavama u kojima je više ljudi izgubilo živote, a za nekima se još traga. Dinu Begića i njegovu porodicu zadesila je tragedija kada mu je u poplavama poginula trudna supruga.

Strah od novih padavina, upaljen narandžasti meteoalarm

U Bosni i Hercegovini danas veći deo dana preovladavaće sunčano vreme, uz malu do umerenu oblačnost.

Međutim, večeras od 23 sata, pa sve do sutra u 10 sati na snazi će biti narandžasti meteoalarm zbog jačih padavina na zapadu, severu i istoku Hercegovine te na jugozapadu i delu centralne Bosne.

Danas je proglašen Dan žalosti na teritoriji cele Bosne i Hercegovine povodom izgubljenih života u poplavama i klizištima koje su pogodile delove Bosne i Hercegovine, a u kojima je poginulo najmanje 20 ljudi.

Dan žalosti se obeležava obaveznim isticanjem zastava na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Bosne i Hercegovine.

Autor: Snežana Milovanov