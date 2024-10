NAPAD NA ORBANA! Haos u Evropskom parlamentu: Mađar prekinuo konferenciju i vikao, obezbeđenje ga bacilo na pod (VIDEO)

Član mađarske Demokratske koalicije Marton Đekićki danas je nasrnuo na mađarskog premijera Viktora Obrana tokom konferencije za medije u Evropskom parlamentu.

Video-snimak koji je objavio "Korijere dela sera" pokazuje muškarca, koga obezbeđenje podiže sa poda, kako viče na premijera.

Here's the video showing how a DK local council member interrupted Orbán's press conference in Strasbourg.



The event was disrupted by Márton Gyekiczki, a DK councilor from Érd, who threw paper notes and yelled, "How much did you betray the country for, Mr. Prime Minister?"… pic.twitter.com/dZiVhtfFnd