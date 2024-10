OVAKO JE MONSTRUM IZ CRNE GORE PROLAZIO NEOPAŽEN: Meštani otkrili jezive detalje ubistva brata iz sestre kod Bijelog Polja!

Zbog dvostrukog ubistva koje se dogodilo u selu Sokolac u okolini Bijelog Polja hitnim saopštenjem oglasila se i Lovačka organizacija iz Bijelog Polja.

Podsećamo, za naoružanim ubicom Alijom Balijagićem se još uvek traga

- Zbog trenutne situacije i ubistva koje se dogodilo zabranjuje se lov i izlazak u lovište do okončanja ove situacije. Lov se zabranjuje kompletnom stranom lovišta od graničnog prelaza Dobrakova do Vraneške doline do granica sa opštinama Mojkovac i Pljevlja, saopšteno je iz LO Bijelo Polje.

U potragu za osumnjičenim Balijagićem uključene su sve raspložive ekipe, dronovi i helikopterske jedinice.

- On je danima viđan u našem kraju, meštani su to prijavljivali policiji ali niko nije reagovao.Išao je naoružan sa lovačkom puškom i predstavljao se kao lovac koji je izgubio pse. Ubijeni sestra i brat su ga primili u kuću, dali mu da jede, a on se vratio i ubio ih kroz prozor. Sada svi meštani strepe, ne znaju odakle smrt može da dođe, kažu uplašeni meštani.

Ko je Alija Balijagić?

Balijagić je u Višem sudu u Bijelom Polju osuđen 2016. godine zbog silovanja sedamdesetšetogodišnje žene.

On je tokom suđenja tvrdio da nije počinio delo za koje se teretio i pričao da je u pitanju nameštaljka.

Prema optužnici, on je obljubio staricu 30. oktobra 2015. godine oko 19. časova u jednom prigradskom naselju u Bijelom Polju. Navodi se da je ušao u njenu kuću, odgrurnuo je iz hodnika, uhvatio za ramena i rekao da se skine.

- Pošto je starica pružila otpor i udarila ga šakom po licu, on je nju udario baterijskom lampom po licu a potom zaprijetio da se skine... Preteći joj da će je u protivnom ubiti - navodi se u presudi.

Na izlasku iz njene kuće izvadio je nož i zaprijetio: "Nemoj nikom da pričaš, nemoj da prijavljuješ. Ako to ne uradiš neću ti više dolaziti, a ako kažeš doći ću ti usred kuće i zaklaću te", piše u optužnici.

Za Balijagićem je policija tragala nakon prijave starice da je silovao, ali nije odmah uhapšen jer su se čekali rezultati veštačenja.

On je zbog drugog dela teške krađe i nedozvoljenog držanja oružja uhapšen krajem novembra 2015. godine.

Tada je iz jedne kuće ukrao oružje, iz policije su saopštavali da je počinio više krađa po rodnom selu, Okladima i Pavinom Polju.

Kada je policija prilazila da ga uhapsi, ispalio je jedan metak iz puške u vazduh.

Balijagić se u istrazi branio da nije nikog pljačkao i da nije ni izlazio iz kuće.

Pravdajući se za ispaljeni hitac, govorio je da je puška opalila slučajno.

Balijagića na ovim prostorima pamte kao razbojnika koji se odmetnuo u šume, a zbog raznih razbojništava i razbojničkih krađa i drugih dela oko dve decenije je proveo u zatvoru.

Krajem osadesetih sumnjičio se za više krađa po okolnim selima, nakon što je prešao u Srbiju.

Prije nego što je 2003. godine pao u ruke antiterorističkoj jedinici MUP-a Crne Gore, Balijagić je po selima prijepoljske, pribojske i čajetinske opštine, blizu novovaroških sela, počinio seriju krađa i razbojništava, upadajući u staračka domaćinstva, krijući se od potera i sejući strah i trepet po planinskim selima.

U maju prošle godine njega su pretukla trojica komšija, nanevši mu teške telesne povrede, za šta se u Osnovnom sudu još uvek vodi postupak.

Balijagić je tada tvrdio da se smirio, da mu braća i sestre, koji žive u inostranstvu pomažu materijalno, i da želi da vodi miran i pošten život, iako se oseća odbačenim od društva.

Autor: Iva Besarabić