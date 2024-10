Dodik: Srpska će pokušati da obezbedi finansiranje projekata putem BRIKS-a

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je danas uspešnim učešće Republike Srpske na Samitu BRIKS-a u Kazanju i najavio da će Srpska za neke projekte pokušati da obezbedi finasiranje putem instrumenata ove asocijacije umesto evropskih institucija.

Dodik je rekao i da je saradnja sa Novom razvojnom bankom BRIKS-a, koja je pokazala interes da investira i u regione koji nisu deo ove asocijacije, privredna i ekonomska šansa za Republiku Srpsku i Balkana, i da ukazuje na vrstu alternative postojećim finasijskim instrumentima.

"Tim instrumentima Zapad, a naročito Amerika, pokušava da uslovljava druge zemlje, pa i samu Republiku Srpsku. Zbog toga jedan broj zemalja traži da se kao alternativa, nikako kao ukidanje dolara, uvede drugi mehanizam plaćanja i obračuna između zemalja koje imaju svoje vlastite valute", izjavio je Dodik za RTRS.

On je istakao da je očigledno da je poverenje u dolar bitno smaneno i da je to dovelo do osmišljavanja procesa dedolarizacije koji podrazumeva da američka valuta ne treba da bude u svim obračunima.

"Upoznati smo sa svime što BRIKS banka može i kako funkcioniše i u narednom periodu ćemo, za neke projekte za koje smo pokušali da obezbedimo finasiranje iz evropskih institucija, da to učinimo putem instrumenata BRIKS-a ukoliko to bude moguće", rekao je Dodik.

On je rekao da je pravo Republike Srpske da sarađuje sa BRIKS-om, i da će predložiti i obrazložiti tu saradnju.

"Ako muslimani ne daju možda i mi nešto drugo nećemo dati. Zašto bi mi dozvoljavali nešto njima što misle da treba da im pripadne. BiH je trulež. Po svemu je trulež. Jedino zdravo tkivo koje postoji na teritoriji BiH je Republika Srpska", rekao je Dodik i istakao da je uveren da će jednog dana Republika Srpska biti nezavisna država.

Govoreći o sastanku sa predsedikom Rusije Vladimirom Putinom, Dodik je istakao da taj susret još jedna potvrda velikog prijateljstva, uvažavavanja i podrške Rusije Srpskoj.

"Velika sila kao što je Rusija daje nam značaja, apsolutno uvažavajući naše prijateljstvo i odnose. Tu nema ničega niti sličnog onome što drugi pričaju, da dobijamo naloge da bi radili protiv BiH. Nije bilo reči o BiH, pričali smo o našim međusobnim odnosima", rekao je Dodik.





Autor: Dalibor Stankov