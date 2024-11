DOK SE TRAGA ZA ALIJOM, SNIMAK KOD NOVE VAROŠI PRESTRAVIO MEŠTANE! Kamera uhvatila razbojnika u akciji, policiji KLJUČAN JEDAN DETALJ: 'Jasno se vidi'

Sa kapuljačom na glavi i rancem na leđima šunja se po mraku i obija kuće.

Dok policija traga za odbeglim Alijom Balijagićem koji je prema poslednjim prijavama viđen u selu Kamena Gora, u selu Trudovo kod Nove Varoši tokom prošle noći odigrala prava drama.

Naime, čovek sa kapuljačom na glavi i rancem na leđima snimljen je sigurnosnim kamerama kako prilazi jednoj kući u kojoj živi sama starica. Nakon toga je obio kuću koja se nalazi iznad.

- Prve sumnje su bile da je reč o odbeglom Balijagiću, ali mislimo da to nije on. Ovaj čoveku rukama ne nosi pušku, već dva štapa. To se jasno vidi na snimku. Istina je da je obio kuću jednu. Policija je došla i proverila teren i oni već sumnjaju na jedno lice koje je i ranije obijalo kuće u selima, kaže za RINU meštanin sela Trudovo.

Policija u potrazi za Alijom Balijagićem pretražuje pogranično predeo oko Prijepolja i Brodareva.

Poslednja informacija je da je viđen u selu Kamena Gora.

