Meštani najavili blokadu puta zbog OPASNOG UBICE Alije Balijagića: Ljudi zabarikadirni u kućama, škole ZATVORENE

Najavljena blokada magistralnog puta u mestu Slijepač Most nakon zahteva institucijama da se ispita odgovornost nadležnih u slučaju Alije Balijagića.

Policija, žandarmerija i specijalne službe pretražuju teren u Crnoj Gori i Srbiji.

Pune dve nedelje traje potera za opasnim dvostrukim ubicom Alijom Balijagićem. Prvo u Crnoj Gori, zatim i u Srbiji. I ništa. U jednom selu ušao je kod žene u kuću i popio par rakija. U drugom viđen je kako šeta sa puškom oko ramena, a u trećem je, navodno, ušao u lokalni autobus.

Kako Blic prenosi, za 18. novembar najavljena je blokada magistralnog puta Bijelo Polje - Mojkovac u mestu Slijepač Most. Meštani su uputili institucijama zahtev da se ispita odgovornost nadležnih u slučaju Alije Balijagića. Pošto nisu dobili odgovor, odlučili su se za protest.

Predsednik mesne zajednice Pavino Polje, Slobodan Leković, naglasio je da motiv za protest nije politički niti nacionalno motivisan, već je isključivo zbog toga što žitelji smatraju da je policija u Crnoj Gori morala da reaguje odmah nakon prvih prijava o Balijagiću.

Izveštaji s terena ukazuju da su prijave stigle o osobi sa puškom i rancem na leđima koja se kreće na potezu Kamene Gore. Čitav taj deo se sada pretražuje, uključujući sela Orašac, Brajkova i Vezići.

Svi domovi se detaljno pretražuju, a ulazi se i u kuće za koje se veruje da su Balijagićevi poznanici. Na terenu su sve službe - žandarmerija, policija, pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ). Oprema koja je već spomenuta je i dalje u upotrebi. Pretražuje se čitav pogranični kraj, kako u Bijelom Polju, tako i u Srbiji.

Teren je izuzetno nepristupačan, što dodatno otežava potragu.

"Balijagić je više puta osuđivan i disciplinski zatvaran"

"Ja znam kakav je kapacitet nekoga ko je osuđen na 38 godina. To su vukovi, zapamtite. On je u zatvoru više puta osuđivan. U njegovom kartonu u dosijeu lepo stoji "opasan po okolinu". Više puta je osuđivan, disciplinski zatvaran. Ispekao je sve živo i on zna da ne sme više da padne u ruke policije - ili će biti ubijen, ili će onda ubijati. To što se on nalazi tamo, ovamo, pazite, on se naučio da se kreće tim pravcima. To su ljudi vukovi i teško ga je naći. Kao "hajduk" je i nije uopšte naivan", rekao je gostujući u "Blic uživo" Trivun Ivković, nekadašnji upravnik zatvora u Sremskoj Mitrovici .

Autor: Aleksandra Aras