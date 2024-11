Sneg pada u Hrvatskoj: Zabelelo Sljeme

Prvi ovosezonski sneg pada na Sljemenu. Kamere na vrhu Zagrebačke gore zabebeležile su kako su pahulje zabelele krajolik.

Kako piše Dnevnik, ostvarile su se prognoze da će pad temperature doneti susnežicu, ali snega neće biti u svim delovima zemlje.

"Najpre će ga biti na planinama iznad 500 metara, a onda će u petak padati i u nekim nižim predelima", najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić i naglasio kako ne očekuje da će se sneg dugo zadržavati na tlu niti stvarati neki značajniji pokrivač.

"U većini nizinskih krajeva to će više biti dekorativno", rekao je.

Kako su najavili meteorolozi, najviše snega biće u Gorskom kotaru i Lici, između 15 i 30 centimetara. U Slavoniji će pasti od dva do 10 centimetra, a najmanje u središnjoj Hrvatskoj, od nula do 5 centimetara.

DHMZ za sutra najavljuje pretežno sunčano, ponegde s umerenim naoblačenjem, u noći i ujutro na istoku moguć je poneki pljusak ili sneg. Poslepodne sa zapada stiže porast naoblačenja. Naveče mestimice kiša, uglavnom na severnom Jadranu, a u višem gorju Gorske Hrvatske i susnežica i sneg. Vetar slab do umeren jugozapadni i južni, krajem dana i jak, posebno u gorju. Na Jadranu većinom umeren severozapadni, uz obalu i bura.

U drugom delu dana u okretanju na jugozapadni i jugo, naveče u jačanju na jak i olujan. Najniža jutarnja temperatura biće od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna od 5 do 9, na Jadranu od 11 do 15 °C.

Autor: Marija Radić