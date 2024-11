Drama u Crnoj Gori: Medved napao lovca, ima teške povrede! ČEKA SE HELIKOPTER!

Ukazana mu je prva pomoć i u toku je evakuacija, kazali su iz Službe zaštite i spašavanja.

Medved je u Pivi, u Crnoj Gori, napao lovca M. G. (45) i naneo mu teške povrede.

- Danas je lovni dan. Čim nam je javljeno šta se dogodilo, odmah je na lice mesta stigla Služba zaštite i spasavanja i plužinska Hitna služba.

- Ukazana mu je prva pomoć i u toku je evakuacija. Svakog trenutka očekujemo da sleti helikopter i da ga preveze u Klinički centar Crne Gore - kazali su iz Službe zaštite i spašavanja, prenose "Vijesti".

Podsećamo, u septembru je Ličanin Boško Čuić (64) jedva preživeo napad medveda.

Napad se dogodio oko 22.30 časova na području Nacionalnog parka Plitvice, dok se vraćao iz uobičajene šetnje.

- Uveče sam krenuo u šetnju, bilo je oko 22.30 kada sam se vraćao kući, na oko 800 metara od kuće, iza vrbe je istrčao medved i pravo na mene. Pokušao sam da se povučem, međutim, on me je oborio na zemlju i zubima ugrizao za desnu ruku. Kad je to uradio, pobegao je negde u neke vrbe i otišao. Tada sam pozvao pomoć i završio u bolnici - ispričao je Boško za "Dnevnik.hr".

Boško je, prema svojim rečima, pozvao Hitnu pomoć, ali mu je pozlilo nakon nekoliko koraka zbog velikog gubitka krvi. Hitna pomoć je stigla kroz 15 minuta i zahvaljujući brzoj reakciji, Bošku je spasen život.

- Ljudi su me pitali zašto sam noću išao u šetnju, a ja kažem — išao sam milion puta i nikad se ništa nije desilo, pa evo sad ovo. Ali i kada sedite kod kuće, može vam nešto pasti na glavu. To bila je sudbina - dodao je Boško uz osmeh, srećan što je prošao sa lakšim povredama.

Autor: Snežana Milovanov