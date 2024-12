UBIJALI ZA 10.000 DO 250.000 EVRA, LIKVIDIRALI 8 LJUDI, PALILI POLICIJSKE OBJEKTE I VOZILA: Razbijena mafijaška grupa 'Belanoća – Baron'

UBIJALI ZA 10.000 DO 250.000 EVRA, LIKVIDIRALI 8 LJUDI, PALILI POLICIJSKE OBJEKTE I VOZILA: Razbijena mafijaška grupa 'Belanoća – Baron'

Mafijaška grupa „Belanoca – Baron” razbijena, 18 mafijaša je pod istragom. Ubijali su po nalogu, palili objekte i vozila, iznuđivali novac, saopštilo je javno tužilaštvo.

„Višemjesečni predistražni postupak koji je javni tužilac sproveo sa Istražnim centrom Osnovnog javnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju i Ministarstvom unutrašnjih poslova, juče uveče rezultirao je akcijom u kojoj je kriminalna grupa je razbijen, koji je zajedno sa policijskim službenicima MUP-a sproveden na području opština Čair, Aračinovo, Šuto Orizari, Butel i Studeničani. Na zahtev javnog tužioca, a na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Osnovnog krivičnog suda Skoplje, izvršeni su pretresi na 30 lokacija i iznesena veća količina novca, zlata, vatrenog oružja i drugih predmeta. pronađeni, a pušteni su 4 lišeni, dok se jedno lice tek prijavilo u policijsku stanicu. „Jedinice MUP-a i Vojske RSM i dalje deluju na više lokacija u cilju pronalaženja dokaznog materijala i predmeta koji će pomoći u rasvetljavanju slučaja“, saopštilo je javno tužilaštvo.

Predmetni javni tužilac, dodaje se u saopštenju, danas je izdao Naredbu za sprovođenje istražnog postupka protiv 18 lica.

„Za 14 lica postoji osnovana sumnja da su izvršili krivična dela ubistvo kao naručioci, pomagači ili neposredni izvršioci. Od njih 12 lica osumnjičeno je za krivično delo zločinačko udruživanje, dok je petoro osumnjičeno i za krivično delo teška krivična dela protiv opšte bezbednosti. Ostale 4 osobe se terete za krivično delo iznuda“, rekao je JO.

Prvoosumnjičeni je, kako je saopšteno iz Tužilaštva, već u zatvoru zbog drugog krivičnog dela.

„Prema opisu iz izreke naredbe, prvoosumnjičeni, koji se trenutno nalazi na izdržavanju kazne zatvora, zajedno sa još 4 lica, od kojih su 2 u pritvoru, sa još jednom osobom, koja je lišena slobode, i sa. druga osoba, koja je sada pokojna, stvorila je grupu sa ciljem da izvrši krivično delo ubistvo. Ostali osumnjičeni, druga NN lica i sada preminula lica postali su članovi grupe. Organizatori kriminalne grupe pripremali su planove i donosili odluke ko će, gde, kada i na koji način biti likvidiran. Pritom su odluke sprovodili lično ili preko drugih članova grupe, plaćajući od 10.000 do 250.000 evra za ubistvo. Dakle, u ime podrške radikalnom pokretu u RSM ili zarad bezobzirne osvete ljudima iz suprotstavljene kriminalne grupe, u periodu od 2020. do 2024. godine, u 6 krivičnopravnih događaja, ubijeno je 8 osoba, 3 osobe su ubijene. teško povređeni, a životi 3 osobe su u opasnosti“, kaže se u saopštenju JT.

Prikupljeni dokazni materijal, dodaje se, odnosi se i na krivično pravni događaj iz 2016. godine, kada je prvoosumnjičeni zajedno sa još 2 lica izvršio ubistvo u selu Singelić.

„Ova grupa je od početka 2023. do oktobra 2024. godine, postupajući po podeljenim ulogama u nameri da pribavi značajnu imovinsku korist, u više navrata izvršila i krivično delo iznuda. Iskoristivši iste prilike, pojedini članovi grupe su na posebno nasilan način i uz ozbiljnu pretnju preduzeli više akcija, kao i paljenjem više objekata na teritoriji Skoplja, mesečno iznuđivali novac. , ali su jednokratno tražili i isplatu većih suma novca“, saopšteno je iz Tužilaštva.

Iz prikupljenih dokaza, objašnjava JO, proizišlo je da je jedan od organizatora grupe, koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, u periodu od juna 2022. do aprila 2023. godine sa umišljajem podsticao na izvršenje krivičnog dela teška krivična dela protiv javne bezbednosti, jer sprečili su ga policijski službenici da u zatvoru izvrši krivična dela u vezi sa lihvarstvom i prodajom droge.

Dakle, u 3 navrata je ohrabrivao ljude koji su zapalili 3 vozila policijskih službenika, nanevši štetu većih razmera“, dodaje JT

Nadležni javni tužilac, ocenivši da su se stekli uslovi za četvoricu lišenih slobode, podneće predlog sudiji za prethodni postupak Osnovnog krivičnog suda Skoplje za određivanje mere pritvora.

„Trojica osumnjičenih su na izdržavanju kazne zatvora, a 2 osobe su u pritvoru zbog krivičnih dela iz drugih krivičnopravnih događaja. Lice koje je upravo prijavilo policijsku stanicu podleže unapred utvrđenim merama zbog sumnje na krivično delo. Za dvojicom osumnjičenih od ranije raspisane su međunarodne poternice, a šest je nedostupno organima reda, od kojih je jedan od ranije nedostupan“, navodi se u saopštenju javnog tužilaštva.

Odeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala i specijalna policija, nakon višemesečne istrage, juče i danas sprovode akciju u kojoj je 18-člana kriminalna grupa, sastavljena od lica iz Skoplja koja su učestvovala u nasilnim zločinima i oružjem trgovina ljudima u dužem vremenskom periodu je suzbijana, saopštio je danas ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Panče Toškovski.

– Tokom racije pretreseno je 26 lica na ukupno 30 lokacija, od čega 28 u skopskoj oblasti i dve lokacije u oblasti Velesa. Do sada je kod osumnjičenih pronađeno vatreno oružje, druga oprema, panciri i preko 30 miliona denara različitih apoena. Oduzeto je i pet oklopnih vozila, nakit, mobilni telefoni, satovi, prijemnici. Protiv 18 Skopljana podneta je krivična prijava za ubistvo i ubistvo u pokušaju učinjeno poslednjih godina, uključujući i ubistvo u „Šiša baru”. Postoje krivične prijave i za iznudu i za zločinačko udruživanje. Neke od registrovanih 2020. godine stvorila je grupa čiji je cilj bio da počine ubistva. Pripremali su planove i donosili odluke ko će, kada, gde i na koji način biti lišen života, a odluke su sprovodili lično ili preko članova kriminalne grupe koji su ih prihvatili i sproveli. Ugovori su prenošeni u direktnom kontaktu ili telefonom - rekao je Toškovski na konferenciji za novinare.

Akcijom je, dodao je Toškovski, otkriveno čak 7 ubistava, od kojih se samo jedno dogodilo tokom njegovog mandata. Rasvetljeno je i dvostruko ubistvo u kafe baru „Šiša bar”, koje se dogodilo prošle godine, a koje je snažno uznemirilo makedonsku javnost.

– Pitanje je šta su radili pre nas, šta su radili? Da li su radili za građane ili za tuđe interese? Kako smo za nekoliko meseci rešili 7 ubistava koja oni godinama nisu rešili. Šta su do sada otkrili? Zašto nisu saznali ko su izvršioci, ko su poverenici? Uslediće mnoge zanimljive akcije, ovo je samo početak. Pokazaćemo da zločin i nasilje nisu isplativi. MUP postupa, tužilaštvo je ohrabreno i deluje, na Sudu je da li će vratiti poverenje sudskim postupcima – rekao je Toškovski.

Na pitanje zašto je vojska uključena u akciju, Toškovski je rekao da nije samo vojska, već i svaka institucija koja može da pomogne.

– Posebno koristimo skenere i detektore iz vojske. Uključeni su i bageri iz lokalne samouprave. Pretresi su i dalje u toku – rekao je ministar.

On je zahvalio građanima koji žive u sredinama u kojima su vršeni pretresi na strpljenju i smirenosti koju su pokazali.

– Juče je preduzeta velika akcija zbog koje je veliki deo Skoplja zatvoren. Izvinjavam se svima koji žive u Čairu, Aračinovu, Singeliću, koji su, nažalost, zbog nekoliko ljudi koji su deo bandi, morali da trpe nemire, jer je policija morala da radi svoj posao. Blokirali smo mnoge ulice, nije bilo incidenata. Hvala poštenim i odgovornim građanima koji žive u ovim opštinama. Hvala i poštenim policajcima. Nepoštenima šaljem poruku – sramota je makedonskog policajca da učestvuje u bilo kakvom podrivanju procesa koji treba da nas dovedu pred lice pravde – rekao je ministar.

Na novinarsko pitanje da li je akcija probijena, on je odgovorio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova juče radilo u skladu sa procenama koje je imalo i reagovalo profesionalno i primereno aktuelnim informacijama sa terena.

- Ako pitate da li ima nepoštenih policajaca koji više sarađuju sa kriminalcima - da, ima. I protiv njih će se voditi postupak - rekao je Toškovski.

On je dodao da su neki od osumnjičenih u zatvoru, neki su davno pobegli.

– Jedan od njih, 10 minuta pre nego što je policija ušla u zgradu, napušta je. Nismo uspeli da ga obezbedimo. Pretpostavljam da je to tako jer su ga dojavili nečasni profesionalci - rekao je ministar.

Na pitanje da li je stranka DUI zabranila nekim policajcima da učestvuju u akciji protiv mafijaške grupe, ministar je potvrdio i dodao da će i to biti razjašnjeno.

– Pokazaćemo da koliko god se smatralo da policija nema kapacitet i da ne funkcioniše kao švajcarski sat, već da je svedena na nivo švajcarskog sira, ipak ima policajaca koji vole Makedoniju, a to su Makedonci, Albanci, Turci itd., koji su spremni i da daju živote. Neće se zaboraviti, a ako postoje dokazi o onima koji koordiniraju nečasne, biće i optužbi protiv njih. Vreme „kao i pre” je prošlo, ne znam kako to ne razumeju. Bez obzira da li je neko bivši premijer ili potpredsednik vlade, odgovaraće svako za koga postoje dokazi. Sve što je protivpravno posedovano, novac, imovina, hacijende, motori, zlato, sve će biti predmet krivičnog postupka, što će, nadam se, omogućiti sudsko oduzimanje. Samo tako možemo da normalizujemo Makedoniju, nikako drugačije. To vreme će doći – rekao je ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski na današnjoj konferenciji za novinare.

Autor: Iva Besarabić