Incident u Podgorici: Na sednici Ustavnog odbora bačena dimna bomba

Na sednici Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore bačena je dimna bomba. To je usledilo nakon što je potpredsednik Odbora i poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nermin Abdić rekao da on i njegove kolege neće dozvoliti nastavak zasedanja, prenele su "Vijesti".

Uprkos bacanju dimne bombe, sednica je nastavljena i na njoj su usvojeni zaključci da se raspiše oglas za izbor dvoje sudija Ustavnog suda (US) koje bira Skupština, te da se razgovara sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem da on raspiše oglas za izbor još dvoje sudija US za koje je on nadležan.

Ne zna se ko je aktivirao dimnu bombu, a na snimku se vidi da je dim počeo da izlazi u delu sale u kojem sedi deo poslanika DPS. U jednom trenutku, poslanik te stranke Abaz Dizdarević podigao je upaljenu dimnu bombu i stavio je na sto.

Na dnevnom redu sjednice je bilo "razmatranje pitanja u vezi raspisivanja javnog poziva za izbor sudije/a Ustavnog suda Crne Gore".

Predsednica Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore Jelena Božović kazala je da se na osnovu odgovora predsjednice Ustavnog suda odnosno podataka koje je poslala, može zaključiti da je troje sudija steklo uslov za penziju.

Samim tim funkcija im prestaje na osnovu Ustava, kazala je Božović na sednici Ustavnog odbora.

