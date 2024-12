'BIO JE NA PSIHIJATRIJI' Majka napadača iz škole u Zagrebu otkrila: Pre mesec i po dana je mene i majku zatočio u stanu, uzeo nam je mobilne, ključeve...

"U velikom smo šoku. Jako nas je sve ovo potreslo. Nisam ga videla otkako je to učinio, ali rekli su mi da je u stabilnom stanju", rekla je majka 19-godišnjeg napadača iz Osnovne škole Prečko u Zagrebu.

Medij je kratko jutro nakon tragedije razgovarao s majkom 19-godišnjaka koji je u petak ubio prvaka u osnovnoj školi u Prečkom i teško povredio učiteljicu i još troje dece.

Kako je rekla majka napadača, njen sin je stabilno. On je bivši učenik te škole.

"Molila doktore da ga ne puštaju van"

Kako je ranije ispričala, njen sin nije poznavao učiteljicu koju je izbo u školi.

"On je u tu školu išao pre pet godina. Ne znam zašto je ovo učinio, nemam njegov mozak", rekla je juče majka napadača i dodala da su ga se bojali.

"Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van. On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dve dodatne dijagnoze. Na dan napada tata ga je odveo u dnevnu bolnicu. Bio je na psihijatriji par puta. Pre mesec i po dana je mene i majku zatočio u stanu, uzeo nam je mobilne, ključeve i ponovno završio na Jankomiru. Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dete spasi. On je očigledno napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio", rekla je.

Policija je objavila da ga terete za teško ubistvo i četiri teška ubistva u pokušaju. Kako pišu mediji, napadač je bio opsednut noževima i oštricama koje je kupovao preko interneta.



Autor: Jovana Nerić