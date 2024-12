Od 1. januara se povlače OVE NOVČANICE: Svakodnevno su bile u upotrebi

Sklanjaju ih sa tržišta samo zbog jedne stvari

Centralna banka Bosne i Hercegovine najavila je povlačenje novčanica u apoenima od 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka (KM) koje datiraju iz perioda 1998–2009. godine.

Ove novčanice biće u opticaju do 31. decembra 2024. godine, nakon čega više neće biti zakonsko sredstvo plaćanja. Građanima će biti omogućena zamena u komercijalnim bankama do kraja godine, a nakon 1. januara 2025. godine, zamena će se vršiti direktno u Centralnoj banci BiH, i to tokom narednih deset godina.

Odluka o povlačenju doneta je u cilju unapređenja kvaliteta novčanica i povećanja zaštite od falsifikovanja. Novčanice koje su izdate nakon 2009. godine sadrže napredne zaštitne elemente, poput mikrooptičke niti "Motion™", koja nije prisutna na starijim izdanjima.

Novčanice od 200 KM i viših apoena ostaju u opticaju i neće biti povučene.

Autor: Snežana Milovanov