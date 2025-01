Policija otišla u pogrešnu kafanu kada je počeo masakr na Cetinju! Konobar ih pozvao, ali je pogrešio jednu ključnu stvar!

Policija otkriva nove detalje masakra na Cetinju, u kojem je ubijeno 12 osoba, među kojima i dvoje dece, a četiri su ranjene. Nakon brojnih spekulacija o tome da li je policija dala pravi vremenski okvir kako je tekao masakr, zašto je policiji trebalo toliko da stigne na prvo mesto zločina, direktor Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović, otkrio je kako je došlo do toga da patrola prvo ode na pogrešno lice mesta.

Kako je naveo, policija je primila dojavu od konobara kafane u kojoj je Aco počinio prva ubistva. Radnik kafane je, prema Šćepanovićem rečima, kada je uočio pretnju i video Martinovića naoružanog, nije ulazio u objekat, već je pobegao i u 17.26 uputio poziv policiji. Do tad je Aco Martinović već života lišio četvoro i ranio još troje.

Na pitanje voditeljke TV Vijesti, u čijoj emisiji je Šćepanović gostovao, kako je moguće da je konobar to prijavio, a da je prijavio pogrešnu lokaciju, direktor policije je rekao sledeće:

- Razgovarao sam sa njim, lice nije imalo predstavu od straha i obavestio je policiju da je došlo do ubistva u kafani 'Podmornica'. Policajci nisu znali koja je to kafana. Upitao ga je dva puta policajac gde je, odgovorio je u kafani koja se nalazi u Bajice vlasnika po prezimenu Vučinić. Policijski službenici su stigli u 17.31 u kafanu Boža Martinovića gde su obavili kratak razgovor i utvrdili da nema tamo nikakvog događaja. Nakon toga je stigla prijava u 17.27 od radnika Komunalnog koji je kazao da je u jednoj kafani došlo do upotrebe vatrenog oružja... Treća informacija u mislim 17.27 da je vlasnik kafane obavestio dežurnu službu i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima više ubijenih... I opet je došlo do nepotpune informacije nakon čeka policijac kaže 'kaži više đe' - pojasnio je Šćepanović.

On je rekao da Vučinić ima kafanu "Velestovo" i kafanu u Bajicama, a koja je izdata Vuletiću i da je tu došlo do dezinformacija.

Podsetimo, Šćepanović je potvrdio i da je urađena obdukcija Aca Martinovića, koji je pucao sebi u glavu kada ga je policija opkolila, i naveo da mu jeste pronađen alkohol u krvi.

On je otkrio i da Martinović iz kafane na drugo mesto zločina nije otišao sam, već je bio sa Jošom Otaševićem, kojeg je potom i ubio u kući Marka Martinovića.

- Aco Martinović se vratio u kafanu oko 17.20 h i odmah počeo da puca. U tom momentu od 17.20 do 17.24 je već ubio četiri i ranio tri lica. Sa njim je odatle pošlo lice J.O., on je potom ušao u kuću pokojnih Martinovića i rekao "Kume ubio sam ti brata, ubiću i tebe", pucao je u njega, pa pucao u njegovu suprugu, a J.O. je najverovatnije to pokušao da spreči i tako je preminuo. Aco se posle dislocirao ka kući roditelja Martinovića i lišio života oba roditelja i to je okvir vremenski... To je sve vreme kada dobijamo prvu prijavu 17.26 i u tom momentu imamo osam lišenih života i četiri ranjena - rekao je Šćepanović.

Autor: Aleksandra Aras