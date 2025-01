Zašto je Cetinje čuvalo samo 11 policajaca?! Ministar policije Crne Gore najavio 70 suspenzija narednih dana

Nakon strašne tragedije, koja je Cetinje pogodila 1. januara ove godine, a u kojoj je Aco Martinović ubio 12 osoba, postavljaju se mnoga pitanja, a među njima je i pitanje kako je moguće da je Cetinje, grad od 20.000 stanovnika, te kobne večeri čuvalo 11 stanovnika.

Prema rečima nadležnih u crnogorskoj policiji, zbog dočeka Nove godine, koji je tradicionalno privukao veliki broj turista na primorje Crne Gore i povodom kog je bio organizovan veliki broj manifestacija, bilo je bitno da se veliki broj pripadnika policije premesti na primoje. Upravo zbog manjka ljudi Cetinje je ostalo bez dovoljno čuvara. Trebalo je da se od 18.00 h u Cetinje uputi još 15 policajaca te večeri, nažalost masakr se dogodio 40-ak minuta ranije.

Mnogima nije bilo jasno kako je moguće da je policajaca toliko fali. Tatjana Ašanin, voditeljka programa Nedelja u retrovizoru istakla je da je u prethodne dve godine oko 1000 policajaca Crne Gore otišlo u penziju. Sa druge strane tri generacije akademaca nisu primane u policijski sastav. Sad bi trebalo to da se reši prema hitnoj proceduri, a zašto to do sada nije moglo, otkrili su v.d. direktor policije Lazar Šćepanović i Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović.

- Čim se završi pripravnički staž 14 generacije, biće zaposleni. Petnaesta generacija bi trebalo bi da završi u januaru sledeće godine i nadamo se da će i oni biti zaposleni. Šesnaesta generacija je završila akademiju, a morale su se izvršiti provere po hitnom postupku da bismo ih odmah zaposlili - rekao je upravnik policije.

- U bivšem sistemu su birali podobne, mi sada moramo da radimo po pravilima. Prema proceduri, vi sad dobijate diplomu, mi obavljamo proveru, zatim se prijavljujete u ljudske resurse, zatim se vrši pripravnički staž. Mi smo sve prilagodili da se sve radi po potrebnim pravilima. Mi smo u svim sistemima našli način da sistem profunkcioniše. Konašno smo našli način da se kriminalizovani policajci sklone sa dužnosti. Ja ću narednih dana da suspendovati 70 policajaca kojih postoje bezbednoste smetnje - to lice je ili korisnik psihoaktivnih sistanci, neleganlno se finansira ili sarađuju zbog organizovani kontakt, a njih je otprilike polovina od svih. Oni će svi biti procesuirani - ispričao je ministar unutrašnjih poslova, Šaranović.

Autor: Aleksandra Aras