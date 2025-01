Mojoj sestri Zorici. Znam da nisam mogla spasiti nikoga pa ni tebe... Žao mi je samo što ja nisam na tvom mestu da tvoja deca bar majku zapamte...

Ovo su reči sestre Zorice Vuletić (42) sa Cetinja, koju je 1. januara u krvavom piru ubio rođeni brat Aca Martinović (45) zajedno sa još 11 nevinih žrtava. Pomahnitali Martinović je, kako smo već izveštavali, pre nego što je ispalio smrtonosne hitce u sestru rekao: "Znaš ti zašto" i povukao obarač. Podsetimo, nakon krvoprolića Martinović je izvršio samoubistvo.

Porodica, prijatelji i kumovi opraštaju se od nje potresnim čituljama, kao što je uradila i njena sestra.

- Ljudska kćeri, jedno poštenje koje se retko rađa. Bila si mi kao sestra. Ostadoše dve princeze da nas podsećaju na našu Zoru. Nedostajaćeš nam - piše u jednom od čitulja, dok se u drugoj koju potpisuje njena kuma sa porodiocom navodi:

- Poslednji pozdrav dragoj kumi Zorici. Težak je i bolan ovaj poslednji pozdrav. Neka ti Bog podari mir u carstvu nebeskom.

Da je ubijena Zorica bila voljena može se zaključiti i iz čitulje koju je potpisala porodica Mirka Vuletića. Inače, Mirko Vuletić (42) je vlasnik kafane u kojoj je i počeo masakr na Cetinju, a ubica je ubio i njegove bratance Jovana (14) i Vukana (9) Vuletića. Zorica je bila udata za Mirkovog rođaka.

- Počivaj u miru, a mi ćemo te čuvati od zaborava. Porodica pokojnog Mirka Vuletića - piše u čitulji.

Iza Zorice Vuletić, kako kažu meštani, ostali su neutešni suprug i blizankinje koje je dobila pre nekoliko godina.

- Aca Martinović je Novu godinu proslavio sa sestrom Zoricom i njenom porodicom. Brinula je Zorica o bratu jer je bio neoženjen, ali su navodno, imali neko neslaganje oko neke tajne koju je ona znala o njemu - navode Cetinjani i dodaju:

- Navodno, Zorica je nekome poverila bratovu tajnu i to se pročulo po Cetinju, pa je on bio ljut. Sumnja se da je zato izgovorio te reči pre nego što je ubio. Ko će ga znati da li je to tačno, sada se mnogo stvari pominje kao mogući motiv, ali istraga će utvrditi šta se tačno desilo.

Autor: Dubravka Bošković