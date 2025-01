Sneg paralisao BiH! Zavejan auto-put u Banjaluci: Nove snežne padavine, izdato upozorenje za vozače

Iako padavine nisu obilne kao u prethodnim nedeljama, na nekoliko putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija usporeno.

"Nove snežne padavine zahvatile su veći deo Bosne, dok se u Hercegovini saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu. Upozoravamo na povećanu opasnost od odrona kamenja na kolovoz", naveli su iz BIHAMK-a.

Građani su prijavili snežne nanose na Karauli, odnosno putu Olovo - Kladanj. Takođe, sneg je zabeležen i na auto-putu Doboj - Banjaluka, kao i na putu prema Bihaću, odnosno Bosanskom Petrovcu.

Otežano se vozi i na Rostovu, odnosno cesti između Bugojna i Novog Travnika, piše Klix.

U subotu 11. januara u Bosni i Hercegovini umereno do pretežno oblačno vreme. U jutarnjim satima slab sneg još može padati na istoku, a slaba kiša na jugu zemlje. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -4 i 0°C, na jugu zemlje od 4 do 7°C. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 0 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C.

U nedelju 12.1.2025. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vreme. Lokalno u centralnim i istočnim područjima može padati veoma slab sneg. Vetar severnog smera, u većem delu Bosne umerene jačine. Jak vetar se očekuje na području Krajine, jugozapadu Bosne i Hercegovini. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -6 i -2°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 7°C.

Autor: Marija Radić