DETETA (3) I DALJE NEMA: Jezive reči majke koja je s ćerkom (3) ušla u Savu u Zagrebu

Vatrogasci, HGSS, Civilna zaštita, policija, dronovi, helikopter i ronioci tražili su u sredu poslepodne i uveče dete s kojim je majka ušla u korito reke Save u Zagrebu. Potraga će biti nastavljena u četvrtak ujutru.

Sirene hitnih službi u sredu nisu prestajale odzvanjati Zagrebom, od Jankomirskog mosta sve do toplane na Savici nakon što je žena javila centru 112 kako je ušla u ledenu Savu s detetom u rukama.

Kako je potvrdila zagrebačka policija, dojavu o tom stravičnom slučaju dobili su oko 16.10 sati, prenosi 24sata.hr.

"Prema njenim navodima ušla je u korito reke Save u blizini Jankomirskog mosta. Njoj je pružena lekarska pomoć dok se sprovode intenzivne mere traganja usmerene na pronalazak deteta", bili su kratki juče iz zagrebačke policije.

Ni sami nisu znali priča li istinu i šta je bilo s detetom, ali njene reči su itekako ozbiljno shvatili. Kako nezvanično saznaju 24sata, u naručju je imala svoju ćerku staru svega tri godine. Sve se navodno odvijalo pre njene dojave, jer je ona hitne službe pozvala tek kad se sama, nakon nekog vremena, dokopala obale.

Policija nije gubila vreme već su alarmirane doslovno sve dostupne spasilačke službe u Zagrebu, ali i okolini. Redom su do reke Save stizali čamci zagrebačkih vatrogasaca, a u pretrazi su se koristili i svojim džet-skijem.

"Vatrogasna stanica Zagreb od početka učestvuje u potrazi s ronilačkim timom, dva čamca, džet-skijem, dronom, sonarom, termalnom kamerom i kvadom. Bez obzira na hladnoću, sve službe ne posustaju", napisali su iz JVP-a Grada Zagreba.

U Savu su čamcima ušli i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Osim najbliže stanice Zagreb, u pomoć su pozvane njihove kolege iz stanica Samobor i Karlovac.

"Možemo samo potvrditi da smo na terenu i učestvujemo u akciji", rekli su kratko iz HGSS-a.

Oni su, osim po reci, pešice pregledavali i samu obalu. Naoružani jakim svetiljkama, ni oni nisu odustajali iako do objave teksta ništa nisu pronašli.

Svoje dronove s termovizijom digli su i pripadnici Državne intervencijske službe Civilne zaštite. Asistirali su kolegama iz policije, kao i onima iz interventnog voda. U potragu je tokom večeri bio uključen i policijski helikopter s posadom specijalne policije iz Lučkog. Naime, on na sebi takođe ima moćne termovizijske i druge kamere koje i inače služe za otkrivanje ljudi u najtežim uslovima i teškim terenima.

Kako saznaje medij, ekipe su se podelile u sektore s obzirom na to da je korito od Jankomirskog mosta pa sve do kaskada kraj toplane na Savici dužine oko 14 kilometara. Satima su se vozili u smeru istoka pa zapada te sve ispočetka. Pregledani su svi delovi koji su i inače označeni kao kritični te mesta gde su ranije pronalaženi nasukani predmeti. Sonarom su u dubini analizirani delovi korita gde rečne struje znaju odvući predmete i tela. No sve bez uspeha.

Svima je otežavalo i hladno vreme i mrkli mrak. Tokom potrage je padao čak i sneg, a jak vetar je na delovima uz Savu stvarao pravu mećavu. Temperature su bile ispod nule što je doslovno smrzavalo opremu.

U međuvremenu, zagrebački advokat Milko Križanović potvrdio je za 24sata da ga je kontaktirala porodica žene koja je u bolnici pod nadzorom policije.

"Dozvolite da u ovom trenutku o konkretnom slučaju ne govorim samo mogu potvrditi da me je porodica kontaktirala i tražila pravnu pomoć. Želim verovati da će službe na terenu sprečiti katastrofu i privesti ovaj nemili događaj kraju sa sretnim završetkom", kazao je Križanović.

Podseća da se u Hrvatskoj ubistvo deteta od strane majke može kvalifikovati kao teško ubistvo prema Krivičnom zakonu, posebno kada je dete ranjivo zbog svoje dobi i zdravstvenog stanja. Za takvo krivično delo predviđena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor do četrdeset godina.

"Pokretanje postupka za ovakva krivična dela zavise o okolnostima slučaja, uključujući način počinjenja, motive, te psihičko stanje počinioca", pojašnjava advokat.

Autor: Dubravka Bošković