HRVATSKA POLITIČARKA UHAPŠENA NAKON NEVIĐENE DRAME: Više od 40 sati bila zabarikadirana u stanu, policija razvalila vrata i zatekla ŠOK prizor

Za Teom Franić (44), HDZ-ovkom koja je pretila Nikici Jelaviću, sud je raspisao poternicu, pa je danas oko 18 sati uhapšena i odvezena na odsluženje zatvorske kazne.

Podsetimo, policija je više od 48 sati bila pred stanom Franićeve, a ona se zaključala u njega i odbijala da izađe.

Pred njen stan je oko 16 sati stiglo više policajaca, a policija je ogradila zgradu. U zgradi je bio i njen advokat Nino Ćosić, kao i radnici Hitne pomoći. Nešto pre 18 sati policija joj je upala u stan. Franić je uhapšena i odvezena iz zgrade.

Specijalci su pet, šest puta udarili 'dušmanski' u blindirana vrata stana koja je još u utorak u 17 sati Franić zaključala.

Potom su po ulasku u stan policajci imali još dodatnog posla jer su nailazili i na ostala vrata prostorija unutar stana zaključana.U jednoj od prostorija zatekli su smirenu Franić kako sedi za računarom i surfuje internetom.

Preduzetnica Tea Franić, koja je pažnju hrvatske javnosti privukla kontroverznim istupima tokom izborne noći u štabu Dragana Primorca, zaključala se u utorak popodne u stanu u Zagrebu nakon što su policajci pokušali da je uhapse i odvedu na služenje zatvorske kazne.

Ona je bila menadžerka kampanje predsedničkog kandidata HDZ-a Dragana Primorca, osuđena je na godinu dana zatvora zbog pretnji koje je uputila preduzetniku Nikici Jelaviću.

Prvobitno je Franićeva osuđena na uslovnu kaznu, ali je prekršila sudsku odluku.

Tea Franić se zaključala u stan u utorak oko 17 časova nakon što su se policajci pojavili sa dostavljačem hrane koju je naručila.

Angažovala je i advokata, koji je naveo da ga je Franićeva obavestila da policija pokušava nasilno da uđe u njen stan.

Podsetimo, Tea Franić je postala poznata regionalnoj javnosti nakon pobede Zorana Milanovića na izborima u Hrvatskoj, kada je u štabu HDZ-a rekla da je on režimski predsednik i da ga čekaju nemiri na Kosovu.

- Verujem da ćemo se dobro pripremiti za nadolazeće lokalne izbore. Što se tiče ovog rezultata, smatram da, ja sam očekivala puno više. Ali nažalost, isto sam tako očekivala prolaznost na suprotnoj strani. Razlika je za mene zaista velika, odnosno nije očekivana, nije realna i smatram da je vrlo moguće iskonstruisana na neke druge načine. Isto tako, ko je predsednik, to sam isto već rekla, on je jedna vrsta režimskog predsednika kojem naravno sleduju i neredi na Kosovu pre pripremanja ulaska BiH u Evropsku uniju. Samim tim on je režimski predsednik, on izvršava samo volju nekih drugih ljudi - rekla je Franić o Milanoviću.

Autor: Iva Besarabić