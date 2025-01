Kuvarica priznala šta nikad ne bi naručila u restoranu: Ovo je znak za uzbunu

Zadarska kuvarica, koja je 30 godina provela radeći u nekim od najboljih hrvatskih restorana, otkrila nam je da postoje jela koja sama nikada ne bi naručila u restoranu.

"Jako volim ćevape, ali ih nikada ne bih naručio u restoranu. Naime, mleveno meso uglavnom ima veoma kratak rok trajanja i lako se može prevariti. Ćevape bih naručila samo u restoranu gde poznajem vlasnika i znam da su pravilno spremljeni“, objašnjava kuvarica i dodaje da to ne znači da su ćevapi uvek loši, ali je bolje da se čuvate.

„Najbolje je da kupite meso i da ga sami napravite kod kuće, onda ste sigurni šta jedete“, dodaje on.

Često varaju kupce

Uz ćevape, kaže da nikada ne bi naručila pljeskavice i punjene paprike jer se ovde ponavlja isti problem kao sa ćevapima. Što se tiče skupljih jela na meniju, ona objašnjava da riblje filete nikada ne bi kupovala u hrvatskim restoranima.

„Mnogi restorani prodaju i ribu iz uzgoja pod imenom uzgajana riba, ali je naplaćuju kao da je uzgajana. To ne znači da je riba u uzgoju lošijeg kvaliteta, ali to treba istaći na jelovniku kako bi kupci znali šta kupuju. Nažalost, ovde restorani često varaju kupce. „To ne znači da nema poštenih restorana, ali iz mog iskustva, oni su više izuzetak nego pravilo“, objašnjava on.

Na pitanje šta je najveći problem u hrvatskim restoranima, kaže da restorani često koriste hranu staru nekoliko meseci, a najčešće je pakuju u kombinaciji sa mlevenim mesom.

Redovne provere

„Leti bi ovo trebalo da bude manji problem jer ima više ljudi, pa se brže rasprodaje, ali u mirnije doba godine kada nema toliko gostiju to može biti ozbiljan problem. To ne znači da ova hrana nije zdrava, ali je kvalitet diskutabilan. „Na sreću, hrana se kuva na visokim temperaturama koje ubijaju sve bakterije, tako da je većina bezbedna za konzumiranje“, kaže on. Prema njenim rečima, gosti ne treba da se plaše odlaska u restoran jer su inspekcije koje kontrolišu kuhinje veoma stroge.

„Kontrotori Zavoda za javno zdravlje redovno dolaze u kuhinje i uzimaju briseve posuđa i hrane. Sve je pod kontrolom, od noktiju kuvara do viljuški kojima se jelo i čaša iz kojih se pilo. „Čim se nešto nađe, restoran se zatvara na mesec dana“, otkriva ona i dodaje da to, nažalost, često nije pravilo.

„Korupcije je mnogo, pa se ovi problemi često rešavaju kovertom ispod stola. „Naravno, ako vlasnik nema novca ili ne želi da plati mito, onda su brutalni i nemaju milosti, kazniće te i ako samo kuvar nema kapu na glavi“, zaključuje kuvarica iz Hrvatske.

Autor: Snežana Milovanov