APATINKA DOBILA TUŽBU PROTIV HRVATSKE! Postala vlasnica zemljišta od 3 MILIONA KVADRATA u Lici

Uspela da dokaže je da je njena porodica više od 100 godina koristila zemljište koje je nekad bilo u društvenom vlasništvu

Apatinka Ana P. upravo je postala vlasnica više od tri miliona kvadratnih metara zemljišta u selu Mekinjar na području opštne Udbine u Lici te će uskoro u zemljišnim knjigama uz parcele biti upisano njeno ime, umesto Republike Hrvatske. Ako, naravno, viši sud potvrdi odluku Opšinskog suda u Gospiću, koji je tako odlučio po njenoj tužbi. U tom slučaju država će joj, osim "prepisa" silnih kvadrata zemljišta, morati isplatiti i više od 2.000 evra sudskih troškova.

Tužbu protiv Republike Hrvatske penzionerka je podnela 10. aprila prošle godine navodeći da se Republika Hrvatska vodi upisana na zemlji koja joj pripada nasledstvom. Reč je o nekoliko manjih parcela, na kojoj je i kuća, te pašnjak površine 3,072.127 kvadratnih metara koji se nastavlja na te parcele. Tvrdi da je to nasledila od pokojnog supruga Milana koji je 2022. godine umro u starosti od 75 godina, a on je to ranije nasledio od svojih roditelja Momčila i Boje. Navodi da je posedovanje tih nekretnina bilo nesmetano više do 150 godina, te da sve te parcele zapravo čine celinu s kućom i okućnicom u kojoj je rođen njen suprug.

"Država nije dolazila"

Za potrebe postupka angažovala je geodeta koji je sačinio geodetski elaborat, a ona je to Republici Hrvatskoj dostavila tražeći da joj se imovina prizna mirnim rešavanjem spora. Međutim, Državno tužilaštvo ju je odbilo pa je podnela tužbu, smatrajući da je imovinu stekla po nasleđu, odnosno neometanom uživanju tokom dužeg vremenskog perioda.

U tužilaštvu kažu da su je odbili zato što nije dostavila dokaze kojima se utvrđuju odlučne činjenice, pa je sudu predloženo da bez ročišta odbaci njenu tužbu. Ali postupak je pokrenut, sproveden je dokazni postupak, kao i uviđaj na mestu događaja, saslušane su tri svedokinje, redom bivše stanovnice sela. One su dale iskaz u korist tužiteljke, navodeći kako je kuću na predmetnoj parceli sagradio tužiteljkin svekar Momčilo, te da je gradnja završena pre početka Domovinskog rata 1991. godine. Kaže i da je čula iz priča da su Momčilovi dede i pradede živele u selu, a da je nakon Momčila sve nasledio njegov sin Milan, koji je uzdržavao roditelje do njihove smrti. Držali su krave, ovce i konje, te su koristili sve te pašnjake.

- Šumarstvo i država nisu tamo dolazile jer ništa nije bilo njihovo - rekla je svedokinja Ljuba T., što su potvrdile i druge dve svedokinje navodeći kako su svi u selu znali da to imanje pripada toj porodici i da su na posedu barem 100 godina, kao i da država ima svoju zemlju koja se nalazi nekoliko kilometara dalje.

Presuđujući u njenu korist, Opštinski sud u Gospiću je utvrdio kako je tužiteljka morala da dokaže da je putem svojih predaka bila u neprekinutom posedu nekretnina od 6. aprila 1941. godine, s obzirom na to da se radilo o parcelama u društvenom vlasništvu, te da je u tome na kraju i uspela.

"Sud je nakon utvrđenja stvarnog stanja na licu mesta u prisutnosti geodetskog veštaka i saslušanja svedoka, čiji su iskazi podudarni, logični i uverljivi, utvrdio da je tužbeni zahtev tužiteljke u potpunosti osnovan jer je nesporno utvrđeno da su preci tužiteljke i ona sama u samostalnom i nesmetanom posedu predmetnih nekretnina više od 100 godina, dok tužena nije dokazala nepoštenje na strani tužiteljke i njenih pravnih predaka, odnosno rednika odnos prednika odnosno, da bi oni kao de fakto vlasnici nekretnina posumnjali da im ove nekretnine ne pripadaju jer nisu bili ometani niti im je neko osporavao pravo na posed", obrazložio je Opštinski sud u Gospiću u svojoj nepravosnažnoj presudi.

Autor: Snežana Milovanov