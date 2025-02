Izuzetno jak zemljotres pogodio Hrvatsku: Osetio se i u BiH

Zemljotres magnitude 5.2 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 11. februara u 18:43 časova, u Hrvatskoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 44.3415 i dužine 15.5015. Kako javlja Index.hr, potres je udario kod Gospića.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 20 sec ago in #Bosnia&Herzegovina.

Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.