Šmit razgovarao sa komandantom NATO pred izricanje presude Dodiku: Objavljena fotografija sa sastanka

Nelegalni visoki predstavnik Kristijan Šmit sastao se danas pred izricanje presude predsedniku RS Miloradu Dodiki sa komandantom Štaba NATO Sarajevo, brigadnim generalom Metjuom Valasom.

"Sastanak sa komandantom @natobih, brigadnim generalom Metjuom Valasom. Sadržajan razgovor o trenutnoj političkoj i bezbednosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana. Sigurno i bezbedno okruženje ključno je za prosperitet i razvoj", napisao je Šmit na društvneoj mreži Iks.

Meeting with @natobih Commander, Brigadier General Matthew Valas. A very good exchange on the current political and security situation in Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans region. Safe and secure environment is key to prosperity and development.



