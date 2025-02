Plaćali su 500 evra po detetu! Otkriveno šta se dešavalo u kući strave u Brčkom: Roditelji su ostavljali decu po nekoliko meseci

Dva dana javnost čitavog regiona i Srbije je uznemirena zbog kuće u Brčkom u kojoj je pronađeno 31 dete.



Postoje brojne spekulacije o tome o čemu se zapravo radi, a prve sumnje su da je u pitanju trgovina decom.

Međutim, meštani Ivica tvrde da je reč o nelegalnom vrtiću i da su deca pretežno romske nacionalnosti, te da im roditelji rade širom Evrope i zbog toga ostavljaju decu tu na čuvanje, a za Informer je to rekao i blizak rođak uhapšene žene.

- Žena koja je uhapšena ima dva sina. Nije uhapšen sin koji je sudski policajac, on ni ne živi u toj kući i najnormalnije radi, sa njom živi drugi sin. On je na trećem spratu, nezaposlen je, povučen, ona ga je pomagala finansijski i brinula o njemu - počinje on i dodaje:

- Tu su ljudi dovodili decu, posećivali ih, plaćali su da se deca čuvaju. Deca su se pre tu igrala, vrtić je to bio, niko ništa nije prijavljivao... Otprilike 500e su plaćali mesečno da se deca čuvaju, ali vrtić nije prijavljen. Nije istina da su deca mučena, nisu ukradena deca...

Kako je navodno sve otkriveno kada je devojčica (12) izašla iz kuće, naš sagovornik kaže da je ubeđen da nije pobegla, već da joj je bilo dosadno.

- Verovatno joj je bilo dosadno, oni imaju telefone, žive kao sva normalna deca, pričaju sa roditeljima, njeni su u Rimu, pa ih vode i tamo kada ne rade, vode ih na vašare, u hotelima odsedaju.. Najveći je problem što vrtić nije prijavljen, nisu plaćali porez, nemaju dokumenta, imaju lažne pasoše... Mi smo mislili da je tu 5-6 dece, a ne 31 dete. Jedan roditelj je rekao da je pre 11 godina dovodio tu dete, tada je bio pravi vrtić, prijavljen, sad je samo bilo za čuvanje, ali nisu to ukradena deca. Jedan je došao iz Italije i rekao da je on doveo dete svoje, svi su ti roditelji preko, romi su, ali su ostavljali decu tu na čuvanje kada su oni u drugim zemljama, oni budu tamo po mesec dva, pa se vrate i tako u krug - ističe on i dodaje da su i komšije stava da su deca dobro čuvana:

- Komšije isto kažu da je sve to normalno bilo, da su ta deca što su čuvana dobro čuvana, nisu prodavana. Mislim da nije istina da su viđali tu decu na ulici, jer su ljudi dovozili hranu tu, nije tu baš bilo izlaženja.

Autor: Iva Besarabić