Nastavljena potraga za ženom i njenim sinčićem po Morači: Vidljivost smanjena, u akciju uključeni i građani (FOTO)

Četvrti je dan potrage za majkom I. Đ. i detetom iz Podgorice čiji je nestanak prijavljen u utorak veče. Ronioci Regionalnog centra pretražuju korito reke Morače prema ušću u Skadarsko jezero, a pomažu im sve službe, kao i građani. Danilo Mijajlović iz Regionalnog centra kaže da je nivo vode preveliki, a da je vidljivost smanjena što otežava potragu.

Podgoričanka I. Đ. i njeno maloletno dete nestali su pre četiri dana, a njeno vozilo je pronađeno u blizini mosta Luča. Nestanak je prijavio član porodice. Zbog sumnje policije, ronioci pretražuju korito Morače.

“Uslovi ronjenja su veoma loši, nivo vode je suviše veliki, iz dana u dan se povećava, Nadam se da se danas na nekom nivou smanjio i da će u nekoj zoni makar malo vidljivost biti bolja”, kazao je Mijajlović.

Istakao je da je prethodnih dana vidljivost bila na nuli.

“Radili smo pretragu na pipanje iako je zona veoma mala. Iako dobro poznajemo ovaj teren, naročito od Mosta Luča pa do Vukovačkog Mosta, to je taj predeo Botuna, imamo iskustvo sa pronalaskom utopljenika u tim zonama, međutim slaba vidljivost apsolutno smanjuje mogućnost našeg delovanja”, kazao je on.

Roniocima pomaže i tim iz Nikšića.

"Prethodnih dana smo raspolagali, kao i danas, sa deset profesionalnih ronilaca. Dakle, pridružili su nam se i pripadnici Ronilačke službe spašavanja Vatrogasnog društva iz Nikšića i Kotora. To su sve profesionalni ronioci koje smo mi obučavali. Naravno, tim timovima rukovode naši profesionalni instruktori ronjenja, ljudi sa iskustvom i zaista ljudi daju sve od sebe u cilju pronalaska”, kaže Mijajlović.

Ističe da je akcija koordinirana, da učestvuju službe spašavanja, Direktorat za vanredne situacije, avio-helikopterska jedinica, MUP.

“Ono što bih istakao, tu je velika pomoć građana, odnosno meštana, koji dobro poznaju ovaj deo terena. Oni pretražuju sa svojim čunovima i svi daju maksimalan doprinos zaista kako bi se ova akcija završila i privela kraju”, kaže on.

Policija poziva građane da ukoliko poseduju informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku majke i deteta, da bez odlaganja obaveste Upravu policije putem broja telefona 122 ili da se obrate najbližoj policijskoj stanici.

