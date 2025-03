POGINULO 50 LJUDI: Stravična tragedija u Makedoniji, u požaru u diskoteci među žrtvama i maloletnici (FOTO+VIDEO)

U Kočanima u Makedoniji došlo je do stravičnog požara u diskoteci. U spašavanju povređenih je uključen i helikopter te je u gradskoj bolnici "Sv. Naum Ohridski" u Skoplju hospitalizovano najmanje 27 osoba s teškim opekotinama dok je 24 ljudi u Kliničkom centru "8. jun".

Ispred kočanske bolnice nalazi se veliki broj rodbine i prijatelja povređenih i preminulih. Crveni krst radi popise radi utvrđivanja identiteta stradalih, prenosi vecer.mk.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

