TRAGEDIJA MOGLA BITI SPREČENA? Policija izvršila raciju 15 minuta pre užasnog požara u diskoteci u Kočanima

Makedonska policija izvršila je raciju u diskoteci "Puls" u Kočanima samo petnaest minuta pre nego što je buknuo požar u kojem je nastradalo najmanje 59 osoba, dok je više od 150 teško povređeno.

Ivica Vučkov čiji je maloletni sin kobne noći bio u diskoteci smrti u Kočanima, ispričao je da je polciija izvršila racciju samo petnaestak minuta pre nego što je buknuo požar.

- Sin mi je bio sa društvom. On je bio blizu vrata i video je kada je policija ušla i izvršila raciju zbog maloletnika i droge. On je izašao. To je bilo oko 2.30 - kaže Ivica i dodaje:

- On je bio sa društvom i hteo je da se vrati jer je jedna devojka iz tog društva ostala unutra, ali nije mogao, jer je na vratima bila gužva. Posle pet, deset minuta nastao je haos.

Sagovornik objašnjava da je u diskoteci bilo mnogo mladih i da kada je buknuo požar sve je postalo užasno.

- Unutra je bio horor. Požar, dim, stampedo... Jedan izlaz, prozori blokirani. Bukvalno kao gasna komora kao topionica. Kada se sve završilo tela su pronađena jedna preko drugog. Borba za život - kaže Vučov i dodaje da su se sin i njegovo društvo spasili, ali da ne zna da li je neko do sinovljevih drugova nastradao - kaže Ivica i dodaje:

- Ne znamo koga je od drugova izgubio. Nisam pametan. Ovakva tragedija se nije dogodila do sada na Balkanu, a kamoli u Makedoniji. I najgore je što niko ne prihvata odgovornost i što se plašim da će se zataškati. Sada je sve džabe. Poginula su i deca od 14 godina.

Autor: Snežana Milovanov