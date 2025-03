NAKON TRAGEDIJE U KOČANIMA: Policijski veteran povređen na KiM ustupa stan porodici iz Severne Makedonije

Stojan Stojmenović, nekadašnji pripadnik Posebnih jedinica policije, ustupiće stan u Nišu porodici iz Severne Makedonije, čiji je član na lečenju u ovom gradu posle tragedije u Kočanima.

- Ovaj gest nesebičnosti i solidarnosti dolazi kao svetlo u teškim vremenima, potvrđujući da u ljudima i dalje postoji spremnost da pomognu onima kojima je to najpotrebnije - kažu njegove kolege.

Stojan je godine proveo u lečenju i rehabilitaciji, pa navodi da zna kako to izgleda kada se porodica nađe u takvim okolnostima, kao i da je najmanje što može da učini, to da pomogne ljudima koji su u situaciji u kojoj je on nekada bio.

Autor: Dubravka Bošković