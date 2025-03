'Zašto mi ubiste dete?' Nastavljeno suđenje osumnjičenom za otmicu i ubistvo male Vanje

Osumnjičeni za ubistvo i otmicu Vanje Gorčevske i Pančeta Žežovskog, Velibor Manev, opet se našao na optuženičkoj klupi i nastavio svedočenje sve do detalja o svirepom zločinu koji se potresao Severnu Makedoniju.

"Zašto mi ubiste dete?", upitao je danas Aleksandar Gorčevski optuženog Velibora Maneva nakon njegovog svedočenja, u kojem je detaljno opisivao otmice i ubistva Vanje Gorčevske i Pančeta Žežovskog.

"Na to ne mogu da odgovorim, to treba da pitate Ljupča Palevskog", odgovorio mu je Manev, piše News24.

Prethodno ročište, na kojem je započelo Manevovo svedočenje, nakratko je prekinuto u trenutku kada se Đorčevskom slošilo od opisa zločina nad njegovom ćerkom.

Velibor Manev, jedan od optuženih za ubistvo Vanje Gorčevske i Panča Žežovskog, rekao je na prethodnom suđenju da je Vanjina kidnapovana iz trećeg pokušaja, kao i da je prvobitni plan bio da se kidnapuje 40- godišnja žena.

Manev je prethodno rekao Sudu da je kidnapovanje Žezovskog u Velesu izvršeno sa namerom da se njegovim vozilom otme žena u Skoplju, a da se oteti ljudi drže u iskopanoj rupi - "tamnici" u Velesu do isplate otkupa.

Manev detaljno opisao otmicu

Upitan kako i ko je izvršio otmicu, on je pojasnio da je Palevski objasnio kako se otvaraju vtrata od zgrade u kojoj je Vanja živela.

"Objasnio nam je kako izgleda unutrašnjost i raspored stepenica, kako bi lakše odveli ženu. Posle objašnjenja šta i kako, kada smo stigli, Vlatko je ostao u citroenu, dok smo Bore i ja ušli u zgradu. Ušli smo, nije bilo svetla, bio je mrak, svetlo je dolazilo sa samog ulaza na vrata i s vremena na vreme nam je Ljupčo Palevski preko motorole rekao koliko je sati, koliko je ostalo do 7.20, kada je devojka izašla. U 7.20 sam bio na stepeništu, Bore je čekao sa selotejp trakom na ruci, a kada je osoba silazila, Bore ju je jednom rukom uhvatio, a drugom joj je zalepio usta i mi smo je uvukli u uži deo stepeništa", rekao je on.

On je dodao da su je potom vezali i stavili u vreću za spavanje koju su prethodno poneli iz kancelarije.

"Vlatko je dovezao auto do ulaza, otvorio je gepek da ga ubacimo. Nakon što smo je smestili u gepek, po uputstvima Palevskog, krenuo sam ulicama o kojima mi je ranije pričao i tako smo izašli u Partizansku ulicu, sve je to snimljeno uz Bezbedni grad, pored Aleksandrove palate, skrenuli smo na Kačanički put, tu sam skrenuo sa puta do mesta gde je trebalo da je odvedemo", rekao je Manev.

On je zatim rekao da kada su se zaustavili, da su žotvorili gepek i da je Palevski pitao devojčicu kako se zove, kako se zove, ko joj je otac, majka...

"Sve ju je ispitivao, a kada je saznao ko je ona, rekao nam je da je izvedemo napolje da je slika i pošalje porodici. Nakon što smo je izvukli iz auta, otkopčali smo vreću za spavanje i skinuli selotejp, video sam da nije žena, već dete. Vlatko i ja smo bili blizu njega i rekli smo mu da je greška, da ga pustimo da se vrati, pošto smo bili pod zaklonom, niko ga nije video, hajde da je oslobodimo. Palevski je opet počeo da mi govori da stanem, da ništa ne razumem, da je sve u redu, da je sve čisto, da nema šta da brinem, da se početni iznos koji je ponudio za otmicu neću uzeti, da će biti manji. Okrenuo sam se da pogledam vinograd, kako je bio neorezan. Dok sam gledao, Palevski je prišao detetu, ispalio metak u njega sa pištoljem i jastukom u ruci, a ja sam ponovo bio van sebe", rekao je Manev.

"Sa suzama u očima sam zakopavao dete"

Palevski se, prema Manevovim rečima, zatim vratio do kamioneta, izvadio motiku i lopatu i naredio im da iskopaju rupu.

Prema optužnici, Ljupčo Palevski, Bore Videvski, Velibor Manev, Vlatko Kešišov i Aleksandar Đorđevski optuženi su da su zajednički planirali otmicu 14-godišnje Vanje kako bi naterali člana njene uže porodice da obezbedi novac za otkup.

Otmica oštećenog Panče Žezovskog u Velesu, prema optužnici, bila je sa namerom da ga natera da im ustupi svoje vozilo marke Citroen kako bi njime oteli dete u Skoplju.

Nestanak Vanje i Panče prijavljeni su 27. i 24. novembra, a 3. decembra 2023. pronađeni su mrtvi kod Skoplja i Velesa.

Autor: Snežana Milovanov