Kočani. Grad koji je okovan tugom od noći između subote i nedelje kada je u stravičnom požaru u diskoteci "Puls" nastradalo 59 mladih, dok je 196 povređeno od ove tragedije nikada neće moći da se oporavi.

U požaru su život izgubila deca, a najmlađa žrtva je imala samo 14 godina. Zbog toga, postavlja se pitanje - ko je maloletnicima, kojima inače nije dozvoljen ulazak, dozvolio ulazak u noćni klub u kojem se sipa alkohol?!

"Blic" je stupio u kontakt sa bivšim šefom obezbeđenja, Blagojcom Gorgievim koji je, između ostalog, odgovorio i na ovo pitanje.

"Podnosio sam prijave zbog maloletnika"

Na samom početku razgovora, Gorgiev navodi da je, zajedno sa svojim ljudima, bio obezbeđenje u "diskoteci smrti" u Kočanima gde je oduvek postojao problem sa maloletnicima.

- Ulazio sam u rasprave sa vlasnikom jer mu je sin dovodio maloletnike. Njegov sin tada nije imao ni 18 godina - kaže on.

Naš sagovornik ističe da je zbog toga podnosio prijave policiji.

- Nakon dva dana od prijave, inspektor bi me sreo na ulici i rekao mi: "Kako te nije sramota da prijavljuješ da tamo dolaze maloletnici, a tamo jedeš hleb?" - kaže Gorgiev.

"Izgubio sam brata, sestričinu i komšijsko dete"

On navodi da je u požaru izgubio brata koji je spašavao mlade koji su tu noć bili u diskoteci kada je izbio požar.

- Jednu grupu je uspeo da izvede napolje, ali, kada je drugi put ušao da pomogne, nažalost, ostao je unutra - kaže on.

Gorgiev dodaje da je u požaru izgubio i sestričinu koja je tamo bila sa suprugom.

- Pre godinu dana su dobili ćerkicu. Izgubio sam i komšijsko dete, mlado dete. Svi koji su tamo stradali su bili mladi. Obezbeđenje je cele noći pokušavalo da izvuče što veći broj ljudi i spasi ih. Prema mom mišljenju, oni nisu krivi. Kriv je sistem vladanja, kriva je policija - navodi naš sagovornik.

"Vlasnik bi znao kada svaki put kada bi bila racija"

Kako navodi za "Blic", svaki put kada bi bila racija ili policijska kontrola, vlasnik diskoteke bi to unapred znao.

- Obezbeđenju bi se reklo: "Danas ne puštaj maloletnike do 1 sat, posle 1 mogu da uđu jer do tada dolazi policija da proveri". On je to znao i tako se činilo da je sve legalno - kaže on.

Istraga je utvrdila da je na zadnjim vratima kobne noći stajao katanac, a kako kaže naš sagovornik, ona nikada nisu radila.

- Nikada nisu bila otvorena, služila su samo kao paravan da se dobije dozvola za rad jer je potrebno da postoje dva ulaza - navodi on za "Blic".

Takođe, istraga je utvrdila da je kobne noći u diskoteci bilo 500 osoba, dok je samo 250 karata prodato.

- Ulaznice su prodavane unutra, kažu da ih je prodato 250, ali kako su mogli da ih prodaju ako je račun firme blokiran?! Osim toga, firma je zvanično registrovana 2012.godine, ali je diskoteka radila i pre toga, što znači da je vlasnik manipulisao poslovanjem. On se zvanično ne vodi kao vlasnik nijedne firme. Najverovatnije je šanker bio upisan kao vlasnik - kaže Gorgiev.

Gorgiev navodi da se pre tri godine dogodila tuča kada je pretučeno dete.

- Zvao sam tadašnjeg načelnika policije da ga pitam da li zna za slučaj i da li su snimci sa kamera uzeti kao dokaz pošto se vidi kako 6-7 ljudi tuče jedno dete. Načelnik mi je tada rekao da nije upoznat sa slučajem. Odgovorio sam mu: "Kako je moguće da ceo grad zna, a samo vi da ne znate?!". Za to imam i dokaz - poruke iz naše tadašnje konverzacije - kaže on.

On navodi i da je taj načelnik kasnije smenjen i otpušten iz policije, ali ne zbog tog slučaja.

- Koristio je službenu legitimaciju da ne plaća putarine - kaže naš sagovornik.

"Sistem ubija ljude"

Gorgiev navodi da u Makedoniji sistem ubija ljude - sistem korupcije.

- Svako ko ima novac može da kupi bilo kakvu licencu i nažalost vidimo do kakve tragedije to može da dovede - kaže on.

Potom se ponovo osvrnuo na vlasnika.

- Treba uzeti telefon vlasnika diskoteke, Dejana, i izvući listu poziva iz proteklih meseci, godina, kao i u noći kada je izbio požar kako bi se videlo s kim je komunicirao. Da li je imao kontakt sa gradonačelnikom ili nekim inspektorima iz policije u Kočanima. Ako su bili u kontaktu, neka budu pozvani na ispitivanje da objasne o čemu su razgovarali - kaže on.

Zatim dodaje da će sutra biti najveća tragedija - sahrana više od 50 mladih.

- Bog da vam da snage svima, Bog da da snagu ljudima iz Kočana. Mogu samo da kažem da su Kočani kao grad sahranjeni, a sutra će biti sahranjena i budućnost Kočana - zaključuje on.

U požaru koji je izbio u nedelju u zoru poginulo je 59 ljudi, a povređeno je gotov 200 osoba, od kojih se gotovo polovina leči u inostranstvu.

Požar je buknuo oko 2.30 ujutru, a izazvale su ga prskalice koje su zahvatile plafon u diskoteci. Prema rečima stručnjaka, plafon je bio od lako zapaljivog materijala. Izlaz je, potvrdili su svedoci, bio je dimenzija 90 puta 90 centimetara.

Diskoteka se inače nalazi u zgradi koja liči na kuću, a na nekim prozorima su bile rešetke. Dozvole za rad diskoteke bile su nelegalne.

Autor: Iva Besarabić