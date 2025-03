UOPŠTE NISU POSTUPALI PO PROPISIMA: Tužilaštvo objavilo detalje o istrazi o požaru u Kočanima i ko je sve odgovoran za tragediju

Nadležni sud prihvatio je danas predlog Tužilaštva i odredio pritvor do 30 dana za 13 od 19 lica uključenih u istragu o požaru u diskoteci "Puls" u Kočanima, kada je smrtno stradalo 59 osoba, a gotovo 200 povređeno.

Među njima su bivši ministar privrede Krešnik Bekteši, bivši direktor Državne tržišne inspekcije Goran Trajkovski i bivši direktor Uprave za zaštitu i spasavanje Bekim Maksuti.

Osnovno javno tužilaštvo u Kočanima donelo je Naredbu za sprovođenje istražnog postupka protiv 27 fizičkih i tri pravna lica za koje postoji osnovana sumnja da su kao saizvršioci izvršili – Teška krivična dela protiv javne bezbednosti.

Navodi se da svi osumnjičeni u periodu od 2012. do 16. marta ove godine, zajednički ali svaki po svojim ovlašćenjima, nadležnostima i odgovornostima, uopšte nisu postupili u skladu sa propisima o zaštitnim merama i time prouzrokovali opasnost po život i telo ljudi, te imovinu većeg razmera.

Lanac propusta i nezakonitih radnji odgovornih i službenih lica doveo je do upotrebe pirotehničkih sredstava 16. marta ove godine tokom nastupa muzičke grupe DNK u kabareu Klub Puls, što je izazvalo požar u kome je stradalo 59 osoba, među kojima je bilo šest maloletnika, dok je 197 uglavnom mladih osoba povređeno.

Ukazuje se da će istragom biti obuhvaćene i druge za sada neidentifikovane osobe koje su, iako su bile svesne da svojim postupcima i nečinjenjem mogu imati štetnu posledicu, pristale na nastup muzičke grupe i na taj način doprinele katastrofalnom ishodu.

"Trojica osumnjičenih su suvlasnici ili rukovodioci na određeno vreme u pravnom licu čije je društvo zavisno. Prvi od njih je zakupac zgrade u kojoj se klub nalazi, stvarni vlasnik i nosilac celokupnog poslovnog poduhvata i poslovanja. Objekat namenjen za laku industriju, koji se nalazio u industrijskoj zoni, nije ispunjavao uslove da bude preuređen u ugostiteljski objekat – kabare u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj delatnosti, ali su tokom celog perioda osumnjičeni dobijali dozvolu na nezakonit način i organizovali ugostiteljske usluge. Istovremeno, svi su znali i bili svesni da klub ne ispunjava zakonom propisane uslove i način za obavljanje ugostiteljske delatnosti", prenosi skopski portal Kurir.

U tom kontekstu, navodi se, postoji posebna sumnja da je prvoosumnjičeni, za period od 13. februara prošle do 13. februara ove godine, osumnjičenom službenom licu zaposlenom u Ministarstvu privrede direktno dao novčani iznos za izvršenje službene radnje koju nije trebalo da izvrši i na taj način, bez sprovođenja zakonom propisane procedure, obezbedio licencu za obavljanje službene isprave. Zbog toga je protiv službenika Ministarstva privrede pokrenut postupak za – Primanje mita. Jedna od osumnjičenih je i vlasnica i rukovodilac osumnjičenog pravnog lica iz Kočana, koja je 2010. godine postupila po zahtevu osumnjičenog vlasnika i za njega izradila osnovni projekat kao uslov za početak rada i obavljanje ugostiteljske delatnosti – kabare, iako je znala da za to ne postoje zakonski uslovi.

Vlasnik je kontinuirano koristio ovaj nelegalni projekat u periodu od 2012. do 2023. godine kao podršku zahteva za dobijanje dozvole za obavljanje ugostiteljske delatnosti. On je 2023. godine pristupio osumnjičenoj radi ispravke osnovnog projekta, a ona je, bez uviđaja na licu mesta, nezakonito promenila pravna lica u osnovnom projektu, čime je kabareu omogućila podnošenje zahteva za dobijanje dozvole. Iz Ministarstva privrede, među osumnjičenima su do sada bivši ministar, kao i bivši državni sekretar, načelnik sektora, načelnik resora i mlađi saradnik, koji trenutno rade u Ministarstvu ali na drugim rukovodećim pozicijama. Svi oni, neobavljanjem službenih poslova koje su po zakonu bili dužni da obavljaju, nisu postupili u skladu sa propisima i tehničkim pravilima za mere zaštite i u više navrata su osumnjičenom pravnom licu, koje nije ispunjavalo propisane uslove i način za obavljanje ugostiteljske delatnosti, davali dozvole za obavljanje ugostiteljske delatnosti – kabarea.

Bivši direktor Državne tržišne inspekcije i tri službena inspektora, iako su bili u obavezi da vrše inspekcijski nadzor, nisu obavljali svoje službene poslove i u periodu od početka januara 2020. do 16. marta ove godine, ni u jednom trenutku nisu kontrolisali rad pravnog lica da bi utvrdili da li ima važeću licencu, da li je ispunjavalo uslove za obavljanje prethodno prijavljenog zahteva za obavljanje delatnosti propisanim uslovima u skladu sa zakonom, čime je Kabare Puls omogućio da nezakonito nastavi obavljanje ugostiteljske delatnosti.

Trojica osumnjičenih gradonačelnika Kočana u periodu od 2012. do 16. marta ove godine, kao i dva osumnjičena bivša direktora Uprave za zaštitu i spasavanje, nisu ispunili svoje zakonske obaveze u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju, čime su Kabareu Puls omogućili da protivzakonito nastavi sa obavljanjem ugostiteljske delatnosti u skladu sa drugim predzakonskim uslovima. Za ceo taj period opština je primala isplate po osnovu naknade za ugostiteljski objekat.

U vezi sa aktivnostima Državne tržišne inspekcije i Uprave za zaštitu i spasavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja sa inspekcijskim nadzorom u cilju utvrđivanja svih nedostataka tokom čitavog perioda rada kluba. Navodi se i da je jedan od osumnjičenih, odgovorno lice u klubu, usmeno je organizovao koncert - nastup bez formalno potpisanog ugovora sa muzičkom grupom DNK i zajedno sa osumnjičenim rukovodiocima i osumnjičenim pripadnicima bezbednosne agencije, svestan da kapaciteti i uslovi u objektu to ne dozvoljavaju, omogućio je ulazak najmanje 650 posetilaca. Jedan od osumnjičenih je prodavao ulaznice ne vodeći računa o broju i starosti gostiju kojima je dozvoljeno prisustvo, suprotno Zakonu o ugostiteljskoj delatnosti, dozvoljavajući ulazak i prisustvo maloletnicima na manifestaciji.

Osumnjičena odgovorna lica u diskoteci i pripadnici obezbeđenja nisu sprečili unošenje eksplozivnih materija – pirotehničkih fontana u ugostiteljski objekat i korišćenje za potrebe obavljanja grupne DNK, iako nisu imali obaveznu dozvolu nadležnih organa za rukovanje pirotehničkim sredstvima. Za unošenje i upotrebu pirotehničkih sredstava osumnjičen je i član muzičke grupe.

Postoji sumnja da su oko 2.32 sata u okviru scenskog nastupa i efekta, članovi benda aktivirali eksploziv – pirotehničke fontane koje su bacale varnice prema plafonu iznad bine, što je odmah zapalilo krov zgrade i vatra se proširila na ceo objekat.

U vezi sa bezbednosnim propustima, osumnjičeni su vlasnik i rukovodilac preduzeća za obezbeđenje iz Skoplja, ovlašćeno lice filijale u Kočanima, tri zaposlena i jedno lice koje nije bilo zaposleno u preduzeću, ali je obavljalo određene poslove za to preduzeće. Tužilaštvo u Kočanima, s obzirom na težinu krivičnog dela koje im se stavlja na teret i sve druge okolnosti, traži određivanje pritvora za sve osumnjičene osim za tri osobe koje su hospitalizovane.

Autor: Dubravka Bošković