BOSANAC NAG POBEGAO IZ MRTVAČNICE: NJegovo svedočenje budi jezu - svi su verovali da je umro

Šefik Šećić iz Srebrenika doživeo je neverovatnu sudbinu. Naime, prošle godine naprasno mu je pozlilo, te je završio u bolnici. Lekari su ga odmah otpisali, a porodici saopštili da je pitanje trenutka kada će umreti.

Misleći da je već mrtav, poslali su ga u mrtvačnicu. Međutim, otvorio je oči i šokirao se od prizora.

"Bio je Bajram. Ustao sam ujutru da otvorim vrata, samo što sam ustao, pao sam i zvao decu. Sanitet je odmah došao po mene. Doktori su odmah rekli deci da idu kući, jer umirem. Rekli su da ne mogu preživeti! Izvadili su 5.5 litara vode iz mene", ispričao je ovaj Bosanac i za Youtube kanal tatabrada.tv opisao iskustvo iz mrtvačnice:

"Mrtvog su me odvukli za Tuzlu u mrtvačnicu. Umotali su me u najlone, bio sam na nosilima. Nisam bo svestan šta se dešava sve dok se nisam probudio. Nisam znao ni da sam u Tuzli, ni šta se dešava. Otvorio sam oči i video starijeg čoveka u crnom odelu kako stoji pored mene, a ja umotan u najlon. Počeo sam plakati, a onda mu rekao: "Doktore, spasi me". Ja onako plav, modar, uhvatio sam one najlone i počeo čupati. Njega sam pitao "Jesi li kad čuo za Nunceta, on meni veli "Nisam", rekoh "E, pa sad ćeš čuti". Pokidao sam najlone, a on je počeo bežati", ispričao je Šefik.

On se zatim prisetio da je nag sam izleteo na hodnik, a oni su ga ostavili tu jer su očekivali da će umreti.

"Zahtevao sam da idem kući, oni su javili mojima. U mrtvačnici sam proveo dva sata", ispričao je on.

Autor: Snežana Milovanov