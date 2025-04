'OD POČETKA SMO ZNALI' Oglasio se Dodik nakon odluke Interpola: Odbacivanje zahteva za poternicom dokaz da je proces bio politički motivisan

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je večeras da je odbacivanje zahteva Suda BiH da Interpol raspiše poternicu za njim i predsednikom Skupštine RS Nenadom Stevandićem dokaz da je reč o politički motivisanom procesu.

- To je evidentan dokaz da je to politički proces. Od početka smo znali da je to politički proces. Sud i tužilaštvo (BiH) ne mogu da funkcionišu na prostoru RS i narod ovde mora da razume da je to jedna od ključnih političkih bitaka koje moramo dobiti - rekao je Dodik za Tanjug.

Istakao je da to ne postoji u Ustavu niti u Dejtonskom sporazumu.

- To je nešto što je nametnuo (bivši visoki predstavnih za BiH Volfgang) Petrič, nadogradio (bivši visoki predstavnik Pedi) Ešdaun, to jeste prošlo parlament, ali nije ustavno, pošto visoki predstavnik ne može biti predlagač zakona - rekao je Dodik, ocenjujući da je reč o nečemu nakaradnom.

"Sudije Suda BiH imaju 'prljavu prošlost"

On je istakao da sudije Suda BiH imaju ''prljavu prošlost iza sebe'', poput sudije Sene Uzunović, koja je, prema njegovim rečima, ''ubicama Srba davala oslobađajuće presude", a nakon čega sebe predstavljala kao nezavisnog sudiju.

- Ona kaže da sam ja počinio zločin protiv čovečnosti, pa me osudila na godinu dana. Kako je moguće da se dosudi godinu dana za zločine protiv čovečnosti, kako to može- rekao je Dodik.

Ocenio je da politička elita u Sarajevu ''nikad nije bila gora'' i da će dovesti Bošnjake do "gubitka digniteta kao naroda''.

- Želim da pošaljem tu poruku. Bošnjaci kao narod, ja znam mnogo dobrih ljudi, i nesumnjivo je da u traženju svoje uloge u društvenom o političkom životu na ovim prostorima ima mnogo tih traganja i nedoumica, ali politička elita nikad nije bila gora. Ona ih vodi tom stranputicom koja će ih odvesti do gubitka digniteta kao naroda -rekao je Dodik.

"Hvala Vučiću i svima koji su uložili žalbu"

Dodik smatra da politička elita u Sarajevu ''želi da kontroliše'' sve procese. Dodik je zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je, kako kaže Dodik, ''vrlo predano bio u čitavom problemu'' i da je situaciju pratio iz sata u sat.

- Hvala svim ljudima iz Srbije, ministru (unutrašnjih poslova Srbije Ivici) Dačiću, Crnoj Gori, Mađarskoj, drugim zemljama koje su uložile žalbu- rekao je on.

Dodik je ranije danas saopštio da je Interpol odbio zahtev Suda BiH za raspisivanje crvene poternice njim i Stevandićem. Sud BiH raspisao je poternicu za Dodikom, Stevandićem i predsednikom vlade RS Radovanom Viškovićem zbog navodnog rušenja ustavnog poretka, nakon čega je zatražio od Kancelarije Interpola u Sarajevu da za Dodikom i Stevandićem raspiše poternicu zbog neodazivanja na saslušanje.

Sud BiH je zatražio raspisivanje poternice Interpola dok je Dodik boravio u Izraelu, a Stevandić u Beogradu.

Autor: Snežana Milovanov