"Zbogom papi: Nije vredan ni jedne hrvatske suze jer je više voleo zločinačku Srpsku pravoslavnu crkvu nego hrvatske katolike i Stepinca!", poruka je kojom se Hrvatski tjednik, glasnogovornik "pravovernih" hrvatskih nacionalista oprostio od pape Franje.

To prenosi Jutarnji list koji navodi da je ova poruka objavljena na naslovnoj strani novog broja Hrvatskog tjednika.

U tekstu koji analizira lik i delo ili bolje rečeno pontifikat pokojnog pape Franje, on je optužen za mnoge grehe koje mu hrvatski nacionalisti jednostavno ne mogu da oproste.

U početku mu zameraju licemerje jer, kako pišu, "iako je Franja od početka delovao blizak malima i odbačenim, ranjenim ljudima, zalagao se za deklarativno siromaštvo, kitio se drvenim krstom... voleo je i druženje sa svetskim silama i kongresima, poput onog u Davosu".

- Franja je izgleda otvoreno želeo da se dodvorava upravo takvim ljudima tokom celog svog pontifikata - navodi se u tekstu koji je potpisala Andrea Černivec.

Nakon što su mu u tekstu zamerili zbog "napuštanja vernika sprečavanjem masovnih proslava i pozivanjem na vakcinaciju" tokom pandemije koronavirusa, došlo se do glavne poente - papinog dosluha sa "četnicima".

- Kada je reč o nama Hrvatima, nesumnjivo je ostao gorak ukus oko kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca. I koliko god primedbi imali na papu Franju i njegov dosluh sa četničkom Srpskom pravoslavnom crkvom i njegovim prijateljem Porfirijem, treba imati na umu da svoj deo krivice snosi i kukavički deo Katoličke crkve u Hrvatskoj, koji nije imao hrabrosti da se odupre srpskim lažima i insistira na istini o Stepincu - navodi se u tekstu.

Navodno pročetničku politiku pape Franje isticao je i u novom broju Hrvatskog tjednika i glavni urednik Ivica Marijačić.

- 2015. godine je posetio Sarajevo i, susrevši se sa vernicima, nije pokazao ni trunke empatije niti je izgovorio ijednu reč hrvatskog jezika. Nije pokazao solidarnost sa strašnom ratnom žrtvom hrvatskih katolika, uključujući i same sveštenike, koju su podneli upravo zato što su bili katolici i Hrvati. Ali pravi šok uslediće nekoliko godina kasnije kada je drsko zaustavio kanonizaciju hrvatskog blaženika Stepinca. Manje, naravno, zato što je to sprečio, a više zbog skandalozne sramote što je odluku o tome prepustio terorističkoj i zločinačkoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da to nije uradio slučajno, brzo se pokazalo kada je patrijarha Irineja nazvao velikim čovekom... "Predajući" blaženog Stepinca zločinačkoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, papa Franja je uvredio i ponizio Hrvate, i verovatno će u svesti našeg naroda ostati upamćen kao najgori papa. Zato nije zaslužio ni jednu hrvatsku suzu - piše Ivica Marijačić u uvodniku.

Autor: Iva Besarabić