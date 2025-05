SPREČENA LIKVIDACIJA U BUDVI, UHAPŠENA DVOJICA SRBA! Za jednim od njih već traga Interpol zbog ubistva!

Pronađen je motor za koji se sumnja da je trebalo da bude iskorišćen u izvršenju teškog krivičnog dela, a zatim su identifikovana i lica koja su navodno pripremala likvidaciju u Budvi.

Službenici crnogorske policije sprečili su likvidaciju u Budvi, kada su lisice na ruke stavljene dvojici državljana Srbije, N.P. (28) iz Šapca, N.P. (19) iz Beograda, kao i I.P. (35) iz Budve, koji je navodno pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe!

- Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug" - Odeljenja bezbednosti Budva su, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, a sprovodeći pojačane aktivnosti na terenu usmerene na delovanje organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantih lica, što se odnosi na sprečavanje izvršenja najtežih krivičnih dela, pronašli motor za koji se sumnja da je trebalo da bude iskorišćen u izvršenju teškog krivičnog dela, a zatim su identifikovali lice - stranog državljanina koji je ilegalno boravio u Crnoj Gori, a koje je motor, bez registarskih oznaka i sa ključem u bravi, pripremilo i sakrilo na jednoj nenaseljenoj lokaciji, čime je, kako se sumnja, sprečena namera za sprovođenje kriminalnih aktivnosti povezanih sa teškim i organizovanim kriminalom - piše u saoštenju UP Crne Gore.

Kako potom navode, ubrzo je pronađeno još jedno lice, takođe strani državljanin, koji je isto ilegalno boravio na našoj teritoriji, a čija se povezanost sa ovim prvim licem utvrđuje, a radi se o višestrukim izvršiocima krivičnih dela iz Republike Srbije.

Slobode je lišen i član OKG iz Budve.

- Policijski službenici su, naime, sprovodeći mere i radnje na terenu, u naselju Markovići, u prostoru iza jedne neuseljene stambene zgrade, na početku šume pronašli sakriveni motor „Kymco Downtown 300 I“, bez registarskih oznaka i sa ostavljenim ključem u bravi. Proverom broja šasije motora, konstatovano je da predmetni motor nije registrovan u Crnoj Gori. Nakon pronalaska motora, za koji se posumnjalo da je pripremljen za izvršenje teškog krivičnog dela, službenici OB Budva i Sektora za borbu protiv kriminala su pristupili kriminalističkoj obradi, kao i preduzimanju daljih policijskih mera i radnji, koje su ubrzo rezultirale pronalaskom N.P. (19) iz Beograda, takođe u naselju Markovići - navodi se dalje u saopštenju.

Policijski službenici su utvrdili da je N.P. ilegalno ušao u Crnu Goru, a proverom koja je usledila putem NCB Interpol Podgorica utvrđeno je da je N.P. registrovan u policijskim evidencijama u Republici Srbiji kao višestruki izvršilac krivičnih dela, i to neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ugrožavanje sigurnosti.

- Do sada sprovedene policijske mere i radnje upućuju na sumnju da je N.P, sa za sada nepoznatim licem, dovezao i sakrio navedeni motor na predmetnoj lokaciji, odnosno šumskom putu zaklonjenom neuseljenim stambenim objektom, te da je sa motora uklonio registarske oznake i sa namerom ostavio ključ u bravi, a sve kako bi motor bio spreman za brzo i neprimetno stavljanje u pogon.

N.P. je lišen slobode zbog ilegalnog prelaska državne granice i boravka u Crnoj Gori i priveden je nadležnom Sudu. On će, nakon sprovedenih procedura, biti deportovan iz Crne Gore, a policija će nastaviti sa aktivnostima na utvrđivanju svih činjenica vezano za njegov boravak i nameru izvršenja krivičnog dela.

- Policijski službenici su, u nastavku aktivnosti u vezi sa pronađenim motorom i licem, preduzeli dalje mere i radnje, u kojima su, takođe u naselju Markovići, pronašli još jedno lice koje nije posjedovalo dokumenta, a koje se policijskim službenicima predstavilo, ali je utvrđeno da je o sebi dao lažne podatke. Lice je dovedeno u OB Budva, gde je kriminalističkom obradom utvrđeno da se radi o N.P. (28) iz Šapca.Daljom obradom, putem Interpola, utvrđeno je i da je on višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela na teritoriji Republike Srbije, i to: teško ubistvo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, te da je za njim aktivna potraga na nacionalnom nivou u matičnoj zemlji zbog dva krivična dela, i to KD neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i KD ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

I N.P. je, baš kao i prvo identifikovano lice, u Crnu Goru ušao ilegalno. Sumnja se da je N.P, od momenta ilegalnog ulaska u zemlju, već ostvario kontakte sa članovima OKG na teritoriji Opštine Budva.

- Policijske aktivnosti dovele su do sumnje da je ovo lice koristilo stanove i prostorije na tri lokacije na području Budve, te su, po pribavljanju naredbe za pretres koja je inicirana kod nadležnog suda, izvršeni pretresi na tim lokacijama, u kojima je pronađena izvesna količina narkotika. I N.P. je lišen slobode zbog ilegalnog prelaska državne granice, kao i zbog posjedovanja droge, i on će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom Sudu za prekršaje u Budvi.

Prilikom započinjanja radnje pretresa, lišeno je slobode i lice I.P. (35) iz Budve, član OKG, koje je prišlo policijskim službenicima, u nameri da ostvari kontakt sa N.P. (28), i koje je ometalo policijske službenike u izvršenju službene radnje. I.P. je danas priveden nadležnom Sudu za prekršaje.

Policijski službenici su, dakle, efikasnim aktivnostima koje su koordinirano i planski sproveli, osujetili N.P. i N.P. u nameri da sprovedu kriminalne aktivnosti povezane sa teškim i organizovanim kriminalom.

O svemu navedenom upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru. Pripadnici Uprave policije, u saradnji sa državnim tužilaštvom, nastavljaju sa preduzimanjem policijsko – tužilačkih i istražnih aktivnosti, u cilju utvrđivanja svih okolnosti boravka i delovanja navedenih lica na našoj teritoriji, kao i aktivnosti koje se odnose na otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje najtežih krivičnih dela i delovanja kriminalnih grupa.

