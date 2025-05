OPASNA OLUJA JURIŠA KA HRVATSKOJ: Upaljeni alarmi, u toku pripreme za bujične poplave, EVO ŠTA ČEKA SRBIJU

Vreme u Hrvatskoj u sredu će biti promenljivo kao što je bilo u utorak, sa češćim i izraženijim pljuskovima sa grmljavinom, piše Hrvatska radiotelevizija. U delu Jadrana biće jake oluje.

Vremenska situacija će se stabilizovati tek u subotu.

Jaka oluja ide ka Balkanu

- U sredu na istoku Hrvatske, promenljivo, povremeno sa kišom, često u vidu pljuskova sa grmljavinom, koji na nekim mestima može biti izraženiji. Jutarnja temperatura od 11 do 14 °C, a najviša dnevna temperatura između 20 i 23 °C. Ista temperatura će biti u centralnoj Hrvatskoj, gde će biti kiše i grmljavine sa promenljivim oblacima, uglavnom usred dana i popodne. Vetar je uglavnom slab - rekao je Dragoslav Dragojlović iz Državne hidrometeorološke službe.

- I na severnom Jadranu i u planinskoj Hrvatskoj je promenljiva, često sa pljuskovima i grmljavinom, što može biti izraženije na mestima. Duž obale, jugo i jugozapadni vetar će se pretvoriti u buru i istočni vetar ujutru, a od sredine dana do severozapada. Jutarnja temperatura od 9 do 11 °C, duž obale između 14 i 16 °C. Najviša dnevna temperatura je od 16 do 19 °C, na moru između 20 i 22 °C. U Dalmaciji je takođe nestabilna, sa čestim pljuskovima sa grmljavinom, na mestima još izraženijima. Na nekim mestima moguće je olujno vreme, kao i bujične i urbane poplave. Duvaće jak i olujni jugo, koji će se u popodnevnim satima pretvoriti prvo u jugozapadni vetar, a zatim u severozapadni vetar. More je umereno talasasto i talasasto. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 14 °C, duž obale između 15 i 18 °C, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 20 do 23 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske, ista temperatura vazduha i lokalno izraženiji pljuskovi i grmljavina. Nakon umerenog i jakog juga, u popodnevnim satima duvaće jugozapadni i severozapadni vetar - dodao je Dragojlović.

Opasno u više delova Hrvatske

Vreme će biti opasno u sredu u tri hrvatska regiona: Knin (od 0 do 21 sat) Split (od 0 do 20 časova) Dubrovnik (ceo dan)

U ovim regionima će biti grmljavine sa obilnim padavinama na mestima. U kninskom regionu očekuje se više od 30 mm padavina, a verovatnoća grmljavine je veća od 60 odsto.

U regionu Splita očekuje se više od 30 mm padavina, a verovatnoća grmljavine je veća od 70 procenata.

U dubrovačkom regionu očekuje se više od 40 mm padavina, a verovatnoća grmljavine je veća od 70 procenata.

Olujni vetrovi se očekuju i u dubrovačkom regionu.

DHMZ izveštava da će vreme biti potencijalno opasno u pet regiona: Osijeku (od 10 do 12 časova) Zagrebu (od 9 do 21 časova) Karlovcu (od 6 do 21 čas) Gospiću (od 0 do 18 časova) Rijeci (od 0 do 19 časova)

Vreme u Srbiji

U Srbiji danas promenljivo i nestabilno vreme, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz slab i umeren vetar južnih pravaca.

Ponegde se očekuje veća količina padavina za kratko vreme, pojava grada, a u zoni pljuska kratkotrajno jak i olujni vetar.

Najniža temperatura od 7 do 15, a najviša od 20 do 25 stepeni.

U Beogradu promenljivo i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz slab i umeren jugoistočni vetar, u zoni pljuskova kratkotrajno i jak.

Najniža temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 22 stepena.

Zbog najavljenih nepogoda na teritoriji cele Srbije je aktiviran meteo alarm, u većini mesta žuti, dok je na zapadu, jugoistoku, jugozapadu, u Šumadiji i Pomoravlju na snazi narandžasti.

Biometeorološka prognoza

Vremenske prilike imaće nepovolјan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim i respiratornim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolјa, bolovi u kostima i zglobovima i promenlјivo raspoloženje.

Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.

I narednih dana zadržava se promenlјivo i nestabilno vreme, sa čestom pojavom kiše i plјuskova sa grmlјavinom, osim u četvrtak kada će u većini mesta tokom dana biti suvo.

Lokalno će i dalјe biti uslova za veliku količinu padavina za kratak vremenski period i pojavu grada. U petak na severu i zapadu, a u subotu i u ostalim predelima pad dnevne temperature, pa se za vikend u većini mesta očekuje od 16 i 20 stepeni.

Autor: Marija Radić