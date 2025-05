Haos u komšiluku zbog napada u školi! RODITELJ PRED ĐACIMA DAVIO PROFESORA: Mom sinu ne smete da date jednicu!

Prošlo je sedam dana od kada je roditelj fizički napao nastavnika Osnovne škole „Sveti Sava“ u Gacku, a nadležne institucije još nisu dale epilog ovom ozbiljnom incidentu.

Nastavnik, zajedno sa učenicima koji su prisustvovali napadu, i dalje je pod utiskom, dok prosvetna zajednica izražava zabrinutost zbog rastuće nesigurnosti u školama.

Napad se dogodio u područnoj školi u Avtovcu, gde je nastavnik držao čas učenicima šestog razreda. Tokom časa, u učionicu je bez najave ušao Mirko Šupić, roditelj učenika devetog razreda, i zatražio da razgovara sa nastavnikom. Kada mu je rečeno da sačeka kraj časa, roditelj je fizički nasrnuo na nastavnika, uhvativši ga za vrat i vičući da njegovom sinu ne sme da da jedinicu i uputi ga na popravni ispit.

- Nastavnik je prethodnog časa pitao tog učenika, ali se on nije pripremio. Planirao je da mu pruži novu šansu naredne sedmice - rekli su sagovornici iz škole.

Dodaju da učenik nije poznat kao problematičan i da bi verovatno do kraja godine ispravio ocenu.

Nakon incidenta, nastavnik je odmah pozvao policiju i obavestio rukovodstvo škole. Direktor škole, Nikola Milinković, stigao je u Avtovac desetak minuta kasnije.

- Policija je već bila na licu mesta. Ono što moram da istaknem je da je nastavnik insistirao da se vrati na nastavu, budući da je počinjao novi čas - priča direktor o situaciji koju je zatekao, ali i o posvećenosti nastavnika.

- Na sednici Nastavničkog veća koja je održana u sredu, mi smo dali podršku nastavniku. Ali ono što sam ja lično osetio je strah nastavnika za sebe i svoj rad. Naime, dolazimo u tu situaciju, zbog atmosfere u društvu, da sebi sasvim opravdano postavljamo pitanje da li ćemo ocenjivati znanje učenika ili ne. Jer, mi ne dajemo jedinice zato što to želimo, nego zato što učenici ne pokažu znanje dovoljno za prelaznu ocenu - priča direktor Milinković.

Objašnjava da roditelji, ukoliko smatraju da je njihovo dete oštećeno, imaju zakonsku mogućnost da se žale na ocenu nakon što je zaključena. “No, u ovom slučaju, roditelj se niti usmeno niti pismeno nije žalio na rad ne samo ovog, nego bilo kog kolege”, kategoričan je Milinković koji dodaje da je sve teže raditi u prosveti.

Institucije su na potezu

Nastavničko veće je pružilo podršku kolegi, osudilo nasilje i zauzelo stav da se ovaj slučaj mora dovesti do kraja kako se ne bi ubuduće slične stvari dešavale.

- Imamo osećaj da je roditeljima važnija ocena nego znanje - kažu nastavnici.

Iz Policijske uprave Trebinje potvrđeno je da je evidentirano krivično delo, ali za sada nisu dostavili pojedinosti.

Sindikat: Veće kazne za nasilnike



Dragan Gnjatić, predsednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS kaže da nije sve do zakonskih rešenja nego do primene.

- Na svakom koraku se prosvetni radnik oseća nezaštićenim jer smo praktično pristali na to da razmišljamo šta će reći roditelj tog đaka kad dođe u školu, šta će reći na društvenim mrežama, šta će reći sam učenik, šta će reći direktor škole. Rezultat je to da deca prestaju da upisuju fakultete koji školuju kadrove za prosvetu. Već se oseća nedostatak kadrova, u nekim prirodnim naukama pre svega. Zar treba da radiš za mizernu platu i onda da očekuješ kada će neko ući u zbornicu, kada će na čas, na pola časa, doći neko da te uhvati za vrat, to je strašno - ogorčen je Gnjatić postavljajući pitanje da li prosvetni radnici treba sami da se brane.

