ALIJA BALIJAGIĆ NUDI TUŽILAŠTVU SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE! Kod Bijelog Polja UBIO brata i sestru - Krio se 27 dana

Branilac Alije Balijagića, optuženog za ubistvo brata i sestre Jovana i Milenke Madžgalj 25. oktobra prošle godine u bjelopoljskom selu Sokolac, advokat Milorad Vlahović, podneo je Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice.

Advokat Balijagića po službenoj dužnosti predlog je podneo na izričit zahtev njegovog branjenika kojem je zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora zbog teškog ubistva i nedozvoljenog držanja oružja. Optužnicu protiv Balijagića, koji je za razna dela proveo više od 30 godina u zatvoru, razmatraće veće sudije Dragana Dašića. Podsetimo, nakon skoro mesec bekstva i opsežne policijske potrage u Crnoj Gori i Srbiji, Balijagić je uhapšen u jednom selu kod Priboja.

Državna tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju Vanja Rakonjac saslušala je okrivljenog Balijagića zbog krivičnog dela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Prilikom saslušanja, okrivljeni je izneo svoju odbranu u kojoj je priznao ubistvo, za koje se, kako je istakao, duboko kaje. Rekao je i da nije imao nameru da ih ubije te da će na sudu odgovarati na sva pitanja.

Tvrdio je da pokojne Madžgalje ranije nije poznavao. Ubistvo je, kako je ispričao, počinio u afektu, u trenutku jake emotivne razdraženosti. Balijagić tada nije želio da odgovara na pitanja svog branioca i punomoćnika oštećene porodice, već isključivo na pitanja tužioca. Odbrana je nakon određivanja pritvora okrivljenom u žalbi Apelacionom sudu istakla da je, sledeći njegov iskaz pred sudijom za istragu i VDT, okrivljeni priznao da je ubistvo izvršio u stanju jake razdraženosti ili afekta koje je izazvano psihičkom nestabilnošću, naglom konfrontacijom sa spoljašnjim svetom, proisteklog iz dugogodišnjeg boravka dužeg od 30 godina u zatvoru.

Kuća u kojoj su ubijeni brat i sestra, a potom uviđaj i potraga za osumnjičenim Foto: Printskrin Facebook/Vijesti iz Bijelog Polja

Za Balijagićem je tragala najpre crnogorska, a potom i srpska policija nakon što je utvrđeno da je prešao granicu i da je viđen u selima oko Prijepolja i Priboja. On se skrivao u jednoj od kuća u koju je provalio, a policiju su do njega doveli tragovi koje je ostavljao u snegu. Balijagić je uhapšen u Srbiji 21. novembra - 27 dana nakon što je počinio zločin u Crnoj Gori. On je 28. novembra sproveden u okružni zatvor u Užicu, kada mu je i određen pritvor.

Više javno tužilaštvo u Užicu početkom decembra 2024. godine podiglo je optužnicu protiv Balijagića za krivična dela nedozvoljeno držanje oružja i teška krađa koje je počinio na teritoriji Srbije tokom bekstva, nakon počinjenog zločina u Crnoj Gori. Međutim, sud i tužilaštvo u Užicu su odlučili da ovaj postupak protiv Balijagića ustupe crnogorskom pravosuđu.

Kriminalni dosije

Alija Balijagić je odranije poznat crnogorskoj policiji, u prošlosti je bio osuđivan za razbojništvo, pljačke, silovanje, a 2003. godine se takođe intenzivno tragalo za njim. Prema evidenciji policije, Balijagić je više od 30 godina proveo u zatvoru i višestruki je povratnik u izvršenju krivičnih dela.

Podsetimo, Jovana i Milenku Madžgalj usmrtio je popevši se na blokove iza njihove kuće, da bi potom u njih ispalio više hitaca. Meštani sela Sokolac bili su očajni jer je osumnjičeni Balijagić nakon zločina „lako“ umakao policijskim snagama i tvrdili su da je ubistvo moglo biti sprečeno da su nadležni reagovali na vrijeme. Za njim su tada tragale Specijalne snage Vojske Crne Gore i pripadnici policije, a on je sve vreme dok je bio u bekstvu bio naoružan, sa municijom. Procenjuje se da je Balijagić tokom 27-dnevnog bekstva prešao više od 150 kilometara po jako nepristupačnom terenu. Naruku mu je išlo to što je taj teren dobro poznavao. Ukoliko se utvrdi da je neko pomagao Balijagiću u bekstvu, kazniće se kao da je sam učinio krivično delo, saopšteno je ranije u odgovoru iz Višeg državnog tužilaštva Crne Gore.

Autor: Iva Besarabić