ZEMLJOTRES U HRVATSKOJ! Dobro se zatreslo kod Petrinje! 'Ovo je bilo jako kao grmljavina i životinje su se uznemirile'

Prema podacima EMSC-a, epicentar zemljotresa bio je na dubini od 14 kilometara.

Zemljotres jačine 2,2 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u 5:22 časova u blizini Petrinje. Kako navodi Evromediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar potresa bio je na dubini od 14 kilometara i 12 kilometara udaljen od Siska.

"Prilično se zatreslo i životinje su se uznemirile“, "Ovo je bilo jako", "Grmljavina i lagano podrhtavanje" - neki su od komentara stanovnika Petrinje koji su osetili potres.

