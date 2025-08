STRAVA I UŽAS U HRVATSKOJ! Ubio mladića jer mu je 'oteo' devojku! Ona otrčala kod komšije i zamalo stradala

Sinoć se u hrvatskoj opštini Berek dogodilo ubistvo. Mladić je ubijen automatskom puškom.

Berek i okolina su puni policije i vojske. Navodni razlog za ovaj čin je ljubomora.

- Sve se dogodilo sinoć. Ubica je poludeo jer je ubijeni mladić D. J. oteo njegovu devojku, pa je odlučio da počini ovaj strašni čin. Šuma je puna vojnika sa puškama. Kod devojke sa kojom je ubijen je puna policajaca. Navodno je otrčala do kuće svog komšije kada se to dogodilo, a on je pucao na kuću - prepričava dobro obavešteni komšija detalje neviđenog užasa u Bereku.

Kako kaže, na groblju se nalaze kola hitne pomoći i tri policijska kombija, a ima i oko 50 policajaca sa puškama.

Policija je potom objavila da se dogodila tragedija u zvaničnom saopštenju.

"Sinoć oko 22:37 časova policija je primila prijavu da je muškarac u mestu Berek pucao, usmrtivši jednu osobu. Zbog sumnje na nasilnu smrt na licu mesta, dežurni advokat Županijskog tužilaštva Bjelovar vodi istragu u saradnji sa policijom, a više informacija biće poznato nakon završetka istrage, koja je trenutno u toku".

Autor: S.M.