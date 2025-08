SRBIN PITAO GDE DA PARKIRA AUTOMOBIL U SPLITU: Preporučili su mu - GROBLJE

Mnogi građani Srbije i dalje sa izvesnom nelagodom planiraju letovanje na Jadranu. Mnogi se pribojavaju mogućih neprijatnosti, a posebno ih plaši mogućnost da im vozilo, zbog srpskih registarskih oznaka, bude oštećeno. Iako su takvi incidenti retki i većina posetilaca ne doživi nikakve probleme, osećaj nesigurnosti i dalje postoji.

Na popularnom Redditu ovih dana pojavio se upit jednog korisnika iz Srbije koji planira da putuje na Lastovo, ali namerava da svoj automobil ostavi u Splitu na nekoliko dana, te je potražio savete drugih korisnika o tome gde može da parkira vozilo po pristojnoj ceni i da ono ostane bezbedno.

"Pozdrav, 19. idem na Lastovo. Moram da idem autom jer nosim nešto za Bosnu. Cena trajekta za Lastovo za automobil je 70 evra. Postoji li mogućnost da negde ostavim auto u Splitu za to vreme? Gde bih mogao da ga parkiram ili da jednostavno odustanem od te ideje? Postoji li neki udaljen parking gde nikome ne bih smetao? Registracija je srpska, ako to pogoršava situaciju. Sve najbolje“, naveo je korisnik u objavi ispod koje su mu brojni Hrvati ponudili alternativna rešenja.

Brojni predlozi

„Na kampusu imaš ogroman, prazan parking. Tamo nikome nećeš smetati. Nema kamera i daleko je od trajektne luke, ali 99,99% je sigurno da se autu ništa neće dogoditi“, predložio mu je jedan korisnik.

„Auto možeš ostaviti na parkingu kod groblja Lovrinac, mislim da se tamo ne naplaćuje, ali neka me neko ispravi ako grešim. Odmah ispod, na južnoj strani parkinga, nalazi se autobuska stanica. Većina autobusa ide do Pazara, koji je svega nekoliko minuta hoda udaljen od trajektne luke. Imaš autobus broj 60 koji ide na svakih pola sata, kao i autobus broj 3A koji takođe ide otprilike svakih pola sata“, napisao je drugi.

„Možeš parkirati i u CCO Split. Tamo sedneš na autobus broj 18 koji te vozi do Pazara, a odatle do trajekta imaš svega nekoliko minuta peške.“

„Uvek postoji mogućnost da ti neko napravi štetu“

„Tvrđava Gripe i okolina, parking restorana Velum i parking kod bazena POŠK – to su parking mesta koja su udaljena oko 15 minuta hoda od trajektne luke. Ili su prometna ili mirna, nema kamera, ali uglavnom su bezbedna.“

„Ako te brine da bi auto mogao da pretrpi štetu – koliko god to zvučalo ludo i bilo udaljeno – parkiraj na parkingu splitskog aerodroma. Tamo je sve pokriveno kamerama, ali se naplaćuje.

Nažalost, uvek postoji mogućnost da ti neko napravi štetu zbog srpskih tablica. Lepo sedneš na autobus kod aerodroma kada ostaviš auto i on te odveze do trajektne luke. Odande imaš još desetak minuta peške do poslednjeg gata, odakle inače polazi trajekt za Lastovo“, zaključio je jedan korisnik.

Autor: S.M.