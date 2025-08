Horor u Severnoj Makedoniji: Osuđenik ubijen u tuči u psihijatrijskoj bolnici

Od zadobijenih udaraca staklenom bocom preminuo je 62-godišnji muškarac iz Negotina koji je učestvovao u tuči u sudskom odeljenju Psihijatrijske bolnice u Bardovcima Makedoniji.

Ubio ga je drugi zatvorenik, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Preminuli je bio osuđen za ubistvo, dok je ubica izdržavao kaznu za porodično nasilje.

'Psihijatrijska bolnica Skoplje' u Bardovcima, u sobi sudskog odeljenja, došlo do fizičkog obračuna između osuđenika D.S. (35) iz Negotina i I.T. (62) iz sela Ljubanci, skopsko područje. Tom prilikom, od udaraca staklenom bocom I.T. je pao u nesvest, nakon čega je prebačen u Urgentni centar pri Kliničkom centru 'Majka Tereza', gde je u 02:20 časova preminuo", saopštilo je MUP.

Lekar je konstatovao smrt, a po nalogu javnog tužioca telo preminulog je poslato na obdukciju.

D.S. je zadržan u prostoriji u kojoj se događaj odigrao. Po potpunom rasvetljavanju i dokumentovanju slučaja biće podneta odgovarajuća prijava.

Autor: Iva Besarabić