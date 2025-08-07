Rekli su joj da ima 2 materice i 4 jajnika i da ne može da rodi: Za Larisu kažu da je MEDICINSKO ČUDO

Menstruacija je prirodan deo života svake žene, ali ipak za mnoge ona donosi niz izazova. Osim uobičajenih simptoma poput grčeva, nadutosti i promena raspoloženja, žene se mogu suočiti i sa ozbiljnijim problemima kao što su neredovni ciklusi ili izostanak krvarenja.

Sa time se borila i Larisa (58) iz Rijeke u Hrvatskoj. Otkako je prvi put dobila menstruaciju s 11 godina, oduvek su je pratili problemi sa menstruacijom, ali pošto je i njena majka imala slične probleme, nikada Larisa tome nije pridavala veliki značaj.

Posle 27 godine, dešavalo se da Larisa ima nešto češće upale, a pojavile su se i gljivične infekcije, mada je sve simptome ublažavala kamilicom. Međutim, kada je videla da tome nema kraja, odlučila je da ode kod lekara. Neverovatno, ali istinito - njoj su tada utvrdili da ima dve materice (uterus duplex).

Odmah je bilo jasno tokom pregleda da se ne radi o običnoj upali kao što je ranije imala.

- Posle pregleda doktor me je zamolio da sednem posle čega mi je rekao da se na 1.000 žena rodi jedna s dvostrukom matericom. Tada mi je objasnio da prirodnim putem nikad neću moći roditi, jedino je moguće carskim rezom - rekla je Larisa.

Međutim, kada je imala 30 godina, Larisi se promenio život - ostala je u drugom stanju.

- Otišla sam u jednu privatnu kliniku i posle pregleda mi je jedan doktor rekao da sam trudna ali da ne mogu da rodim dete već je najbolje da se obavi abortus. Poslao me je kod drugog lekara u sklopu iste klinike koji mi je dao nadu kada je video da plačem. Pokazao mi je tačkicu na ultrazvuku i rekao: 'Pogledajte ovu tačku, stvara se novi život, idemo se boriti za to dete'. I tako sam imala borbu malo manje od devet meseci jer je beba rođena ranije - priseća se Riječanka.

Ipak, iznenađenjima nije bilo kraja. Posle porođaja joj otkrili i četiri jajnika.

Trudnoća je u početku tekla bez većih poteškoća, ali već u drugom mesecu došlo je do krvarenja. Doktori su utvrdili da se radilo o blizanačkoj trudnoći, jedno dete se nalazilo u jednoj materici, a drugo u drugoj.

- Jednostavno sam prokrvarila. Stomak mi je tokom trudnoće rastao na desno jer je beba, koja je ostala, bila u desnoj materici. Porođaj je morao biti izveden carskim rezom, ali posle pregleda doktori su utvrdili da imam dva dupla otvora u materici, a kasnije su mi otkrili da imam i duple jajnike. Što medicina više napreduje, više mi stvari otkrivaju - dodaje Larisa.

Na početku menopauze krvarila 50 dana

Ulaskom u menopauzu u 48. godini, Larisa je ponovno prošla kroz neobično i iscrpljujuće iskustvo. Umesto očekivanog prestanka menstruacije, krvarenje je potrajalo čak 50 dana.

- Bila sam toliko slaba da nisam mogla ustati iz kreveta. Ništa od lekova nije pomoglo. Sa svaki novim lekom bilo mi je još gore. Na kraju mi je jedan doktor rekao: 'Nikakav lek ne može da pomogne, morate se očistiti prirodno bez ičega'. I tako sam danima ležala nemoćna dok nije samo prestalo. Od tad do sad nisam imala nikakvih problema, a prošlo je već devet godina - ističe Larisa.

Larisa smatra da se o ovom problemu premalo piše i govori. Smatra kako je važno da žene budu bolje informisane jer mnoge ni ne znaju da takva retka stanja postoje i da mogu značajno uticati na njihovo zdravlje i trudnoću.

- O ovome se uopšte ne piše. Iako ih je malo, postoje žene koje imaju dvostruku matericu. Kad god sam išla na pregled u neku kliniku, kad bi videli moju anomaliju i ostali doktori bi zamolili da me pregledaju jer se s tim susreću samo u knjigama, a uživo nikad. O tome se ne priča i ljudi misle da izmišljamo, te da je to nemoguće pa onda i ja ćutim o tome. Žene koje su rođene s takvom anomalijom moraju naučiti da žive sa tim - daje podršku svim ženama Larisa.

Autor: S.M.