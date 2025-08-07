AKTUELNO

Region

Tivat bez vode do sutra: Havarija na regionalnom vodovodu

Izvor: Telegraf

Zbog havarije na regionalnom vodovodu na gradilištu bulevara Tivat–Jaz u Grblju, čitava teritorija opštine Tivat od 17 časova ostala je bez vodosnabdevanja.

To je rezultat činjenice da je tivatsko preduzeće Vodovod i kanalizacija, suočeno s potpunim prekidom dotoka vode iz sistema Regionalnog vodovoda, moralo hitno da uvede restrikcije u snabdevanju potrošača.

Iz Vodovoda su objasnili da trenutno raspolažu sa svega 17 litara u sekundi vode povećanog saliniteta, koliko trenutno obezbeđuje lokalno izvorište Plavda u Lepetanima.


Zbog toga će u periodu od 17 sati danas do šest sati ujutro sutra, svi ventili na cevovodima ka gradu biti zatvoreni.

Za to vreme, voda sa Plavde će se pumpati u glavni gradski rezervoar Pod Kuk, kako bi se akumulirala za makar minimalno snabdevanje grada tokom sutrašnjeg dana.

Iz Regionalnog vodovoda najavili su da oštećenje na njihovoj infrastrukturi u Grblju najverovatnije neće moći da bude sanirano pre sutra.

Autor: D.B.

#Regionalni vodovod

#Slavina

#Tivat

#Voda

