GOSTI UPLAŠENO BEŽALI PREKO LEŽALJKI U VODU! Ovde je zapucano na Marka Ljubišu Kana u Budvi: Sve vrvi od ljudi, NAPADAČ U BEKSTVU! (VIDEO)

Do pucnjave je došlo na bazenu hotela u Pržnu u popodnevnim časovima, a prema prvim informacijama, napadač je u bekstvu

Marko Ljubiša Kan je ranjen danas u pucnjavi na hotelskom bazenu u Pržnu, u opštini Budva.

Kako javljaju tamošnji mediji, uplašeni gosti su u panici bežali u vodu i preko ležaljki nakon što su odjeknuli pucnji.



Prema istim informacijama do kojih su došli "Vijesti", Kan je prethodno bio u društvu, koje se potom razišlo, a kada je ostao sam, jedna osoba, koja je takođe bila na hotelskom bazenu, zapucala je ka njemu.

Policija je na licu mesta, dok se traga za napadačem koji je u bekstvu.

Oglasila se policija o stanju Kana

Ljubiša je zadobio povrede koje nisu opasne po život i ukazana mu je medicinska pomoć.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Budva postupaju po prijavi da je u hotelskom kompleksu nepoznato lice upotrebilo vatreno oružje, prilikom čega je lice M.LJ. zadobilo povrede koje za sada, prema preliminarnim informacijama, nisu opasne po život, i dok se licu pruža medicinska pomoć - saopštila je Uprava policije.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će izvršiti uviđaj na licu mesta.

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti 'Jug', u saradnji sa službenicima Sektora za sprečavanje kriminala i drugih organizacionih jedinica, preduzimaju hitne mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, o kojima će javnost biti fazno obaveštavana - navodi se u saopštenju.

Autor: D.B.