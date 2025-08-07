'ZAPOČINJEMO SA KANOM - SANJAO SAM DA MI POBEG’O, POLUDEO SAM' Ko je Marko Ljubiša koji je upucan u Budvi? Zvicer i Vušović ranije planirali njegovo ubistvo

Marko Ljubiša Kan i Radoje Zvicer, prema spisima crnogorskog tužilaštva ljuti su neprijatelji

Marko Ljubiša Kan, navodno visoko pozicionirani pripadnik škaljarskog klana, koji je ranjen na bazenu hotela u Pržnu, nakon što je na njega pucano iz vatrenog oružja, nekoliko puta je bio meta vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

Marko Ljubiša Kan i Radoje Zvicer, prema spisima crnogorskog tužilaštva ljuti su neprijatelji. Nedavno je Zvicer optužen da je zajedno sa Nikolom Vuševićem, zvanim Džoni sa Vračara, vođom "vračarskog klana" iz Beograda pripremao njegovu likvidaciju.

- Radoje Zvicer i Nikola Vušović terete se da su sredinom 2020., u Crnoj Gori i Srbiji, organizovali kriminalnu organizaciju čiji su pripadnici prihvatili zadatak da ubiju Kana - navodi se u optužnici.

Kao direktni izvršilac navodno je bio angažovan Lazar Ilić, a kao pomagač Strahinja Savić. Ilić i Savić, podsetimo, uhapšeni su u januaru 2021. u Budvi i tada je crnogorska policija sprečila likvidaciju Kana.

- Lazaru Iliću sudi se i pred Specijalnim sudom u Beogradu, kao direktnom izvršiocu ubistva Aleksandra Šarca u Tržnom centru Ušće u oktobru 2020. Posle zločina u Ušću, saradnici su, prema optužnici prebacili Ilića i Savića u Crnu Goru i dodeli li im novi zadatak - podseća sagovornik Kurira.

Jedan od ključnih dokaza protiv njih je i presretnuta Skaj komunikacija.

- Započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobeg’o, poludeo sam, brate poludeo sam, sanjam pobegao mi auuu ja reko’, a kao negde u BG-u ga rokam i pobeže... Kune ti se brat, videćeš, izbušiću ga k’o drvo ono u Bgu, hahahaha... - pisalo je u jednoj od presretnutih poruka pripadnika kriminalne grupe.

Kao svedok, prama pisanju crnogorskih medija, u tom postupku saslušan je i Marko Lljubiša Kan koji je rekao da napadače niti organizatore njegovog ubistva ne poznaje.

U iskazu pred tužilaštvom, naveo je i da mu nije jasno šta su oni imali protiv njega, jer on protiv njih nema ništa.

Rekao je da je u to vreme imao ali i da i dalje poseduje blindirani “mercedes”, objašnjavajući da je poslednji pokušaj njegovog ubistva samo jedan u nizu.

- Naveo je da suu avgustu 2019. godine ranjena njegova dva bliska prijatelja na terasi lokala u Starom gradu u Budvi i da on zna da je tada bio meta, ali je izbegao napad. Pre toga, kako je ispričao, ranjen je dva puta 2009. i 2013. godine i to u Beogradu - naveli su oni i dodali da se nije pridružio krivičnom gonjenju.

Inače, Ilić i Savić uhapšeni su u štek stanu u Budvi, a tokom suđenja su negirali krivicu.

Međutim, prema srpskoj optužnici protiv Zvicera i Vušovića, Savić je navodno posle privođenja odmah pristao na saradnju s crnogorskom policijom i otvorio im svoj Skaj telefon, zbog čega su odlučili da likvidiraju i njega u pritvoru u Bijelom Polju.

Prema optužnici, isplanirali su da ga otruju cijanidom koji je Zvicer nabavio u Bugarskoj i predao ga Vušovićem ljudima. O

U porukama koje su u to vreme razmenjivali preko Skaja, prema tvrdnjama tužilaštva, dogovaraju kako da se "reše cinkaroša".

- Moramo da ga ućutkamo, sve će nagrditi, pala nam je najjača kamikaza - piše u jednoj poruci koju je navodno Zvicer poslao Vušoviću.

Iz poruka koje su razmenjivali proizilazi da su kupili vruće pečenje i u njega ubrizgali cijanid, a onda dali Savićevoj sestri koja o tome ništa nije znala da mu odnese kao paket u pritvor. Satima posle toga, čekali su da se pojavi vest da je preminuo.

- Ako je pola ćevapa ubilo šarplaninca, ubiće i njega - navodi se u jednoj poruci.

Međutim, kada su nekolko sati kasnije shatili da se ništa nije dogodilo, Vušović je, istražujući na internetu zaključio da su pogrešili jer su otrov stavili u vruće pečenje, koje ga je apsorbovalo.

- Debeli pojeo dva grama cijanida i nije mu ništa - komentarisali su među sobom.

Autor: D.B.