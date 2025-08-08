AKTUELNO

Nikada nije uspeo da preboli Nedeljku sa kojom je bio pre više od 20 GODINA? Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo u BiH: Motiv ljubomora?

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Armin Durgut ||

Ranko J., osumnjičeni za dvostruko ubistvo u okolini Šamca, uhapšen je rano jutros, potvrđeno je za ATV.

"Muškarac čiji su inicijali R. J. uhapšen je jutros u 6.00 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo dva lica i krivično delo teška telesna povreda jednog lica", navodi se u saopštenju Policijske uprave Bijeljina, prenosi Srna.

Za Rankom J. se tragalo juče od 19 časova zbog sumnje da je u selu Donja Slatina

Sumnja se da je ubio supružnike Nedeljku i Gorana Ilića, te ranio Nedeljkinog brata Milutina Trifunovića. Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, odnosno to što je Ranko godinama bio zaljubljen u Nedeljku. Njih dvoje su zabavljali pre više od dve decenije, ali ni nakon što je svako otišao na svoju stranu i stvorio svoju porodice, Ranko svoju zaljubljenost nije krio. Navodno joj je slao pisma i slično.

Kritičnog dana Nedeljka je bila u poseti kod svog brata Milutina Trifunovića, kada je naoružani Ranko došao u dvorište i ubio Nedeljku i njenog supruga Gorana Ilića, dok je Trifunovića ranio.

Nakon pucnjave Trifunović je prevezen u dobojsku bolnicu ”Sveti apostol Luka”, radi ukazivanja lekarske pomoći.

Autor: S.M.

#Bosna i Hercegovina

#Bračni par

#Ljubomora

#Policija

#Ubistvo

