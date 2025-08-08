Savez opština i gradova Srpske odbacili presudu Suda BiH izrečenu Dodiku

Savez opština i gradova Republike Srpske je na današnjoj vanrednoj sednici u Banjaluci jednoglasno usvojio Deklaraciju koom odbacuje presudu predsedniku Srpske Miloradu Dodiku, izrazivši zabrinutost i najoštrije protivljenje politički motivisanoj odluci.

Kao najneposredniji nosioci demokratske suverenosti, uvažavajući Ustav Republike Srpske, učesnici su usvojili šest zaključaka, kojima "odbacuju presudu u politički motivisanom procesu i poručuju da suverenost pripada narodu Republike Srpske".

"Samo građani Republike Srpske, na slobodnim i demokratskim izborima, imaju pravo da odlučuju ko ih predstavlja na bilo kom nivou vlasti. Bilo kakvo odlučivanje koje vodi poništavanju narodne volje predstavlja grubo kršenje demokratskih načela", zaključeno je na sednici.

Poručili su da je neprihvatljivo da se odluke o predsedniku Republike Srpskoj donose van

Republike i njenih institucija bez obzira na političke razlike koje postoje.

"Smatramo da ne možemo i ne smemo postojati nijedna politička sila, domaćina ili strana, koja će odlučivati o tome ko je predsednik Republike srpske, ko su njeni poslanici i predstavnici, osim samih građana, u skladu sa Ustavom i Zakonima Republike Srpske", naveli su.

Podržali su očuvanje institucionalnog integriteta Republike Srpske i pozvali sve nadležne institucije da ostanu dosledne Ustavu i zakonima Republike Srpske.

Skupština Saveza opština i gradova će, kako su naveli, kao i dosadašnje, sve svoje buduće stavove i odluke donositi polazeći od početka demokratske volje naroda Republike Srpske

"U okolnostima političkog pritiska i pokušaja delegitimizacije izabranih predstavnika, lokalne zajednice i njihovi predstavnici moraju jasno potvrditi da su uz institucije Republike Srpske i volju naroda kao jedini izvor legitimiteta i vlasti"", navedeno je u zaključima.

Najzad, zaključeno je da Republika Srpska mora ostati demokratsko društvo u kojem se volja naroda poštuje i brani.

"Ova presuda neće doneti institucionalni mir i stabilnost, niti pravdu. Ali može i mora postati trenutak u kojem ćemo svi zajedno potvrditi da Republika Srpska ima snagu, dostojanstvo i narod koji zna kome veruje i ko ga predstavlja".

Naveli su i da je Skupština Saveza opština i gradova Deklaraciju usvojila kao izraz |institucionalnog stava prema svojim građanima, prema institucijama Republike Srpske i njenom Ustavu i Zakonima.

Predloženo je svim skupštinama gradova i opština u Republici Srpskoj da istu usvoje kao Zaključak u obrascu Deklaracije.