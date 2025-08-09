U KANA PUCAO TINEJDŽER IZ SRBIJE?! Sa lažnim dokumentima se prijavio u luksuzni hotel, prišao mu na manje od pola metra i ispalio HITAC U GLAVU (VIDEO)

Utvrđuje se da li je osumnjičeni za pokušaj ubistva boravio u hotelu pod lažnim imenom.

Nezvanično, istražitelji veruju da je osumnjičeni pratio Marka Ljubišu Kana, pa da je procenio da je napad na bazenu najbolja opcija.

Kritičnog dana on je bio na ležaljci 20-ak metara udaljen od Ljubiše, koji se pored odmarao s društvom.

Kada je deo njih otišao, devetnaestogodišnjak je sišao niz stepenice, prikrao mu se s leđa i zapucao.

Na video-snimku izgleda kao da je napadač tada malo izgubio ravnotežu, zbog čega su hici “samo” okrznuli Kana.

Potom je pobegao ivicom bazena, preskočio ogradu i uputio se ka izlazu iz kompleksa.

Policija utvrđuje da li je napadač imao pomagača koji je bio na hotelskoj plaži preko puta bazena.

Pored Ljubiše na ležaljci je bio Ognjen Kažanegra, a na dva metra udaljenosti još dva prijatelja. Povređenom Ljubiši pritrčao je jedan od prijatelja D. B, a, navodno, pomoć je ukazao i lekar koji je bio na odmoru. Na bazenu je potom zavladala panika jer među gostima je bilo i dece.

Ljubiša i Kažanegra se vode kao operativno interesantna lica i pre dve nedelje njihove porodične kuće u Budvi i Pržnu policija je pretresla.

Marko Ljubiša Kan se smatra bliskim škaljarskom kriminalnom klanu. Na njega je, prema poznatim podacima, pokušano oko šest atentata.

Autor: Iva Besarabić